В АТБ обвалили ціни на подарунки до Дня закоханих. Які цукерки можна купити майже вдвічі дешевше

Цукерки без слів скажуть про почуття

Наближається День святого Валентина й українські мережі роблять знижки на солодкі подарунки. В супермаркетах "АТБ" зараз можна купити по акції цукерки-сердечка.

Про це розповіли у соцмережі Threads на сторінці super_znyzhky_akcii. Зі знижкою можна купити три види цукерок у коробках, дизайн яких містить основний символ Дня закоханих — сердечка. Акція триватиме до 17 лютого 2026 року включно.

Які цукерки до Дня святого Валентина можна купити по акції в "АТБ"

Цукерки Milka Pralines (Hazelnut Crème) — молочний шоколад Milka з горіховою начинкою (праліне) зараз продають за 112.90 грн, ціна без акції — 171.90 грн. Знижка складає 34%. Коробка з написом "With Love", містить слова "з любов’ю" на різних мовах.

Цукерки Мілка праліне, акція в "АТБ"

Також за акційною ціною можна купити цукерки Roshen Cherry Queen (вишня в лікері). Звичайна ціна: 245.50 грн, ціна зі знижкою — 146.90 грн, економія — 40%. Упаковка у формі серця, цукерки загорнуті в червону фольгу.

Цукерки Вишня в лікері Рошен, акція в "АТБ"

Знижку зробили також на цукерки "Любімов" — молочний шоколад з горіховим праліне. Коробка з серцем та слоганом "Коли слова не потрібні!". Цукерки у формі сердечок. Зараз вони коштують лише 76.90 грн, ціна без акції 117.60 грн (знижка 34%).

Цукерки "Любімов" молочний шоколад з горіховим праліне, акція в "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав що ще зараз можна купити по акції в "АТБ". До 17 лютого значно знизили ціни на 5 популярних продуктів.