В АТБ обвалили ціни на подарунки до Дня закоханих. Які цукерки можна купити майже вдвічі дешевше

Олена Руденко
Жінка та чоловік, цукерки. Фото Колаж "Телеграф"

Цукерки без слів скажуть про почуття

Наближається День святого Валентина й українські мережі роблять знижки на солодкі подарунки. В супермаркетах "АТБ" зараз можна купити по акції цукерки-сердечка.

Про це розповіли у соцмережі Threads на сторінці super_znyzhky_akcii. Зі знижкою можна купити три види цукерок у коробках, дизайн яких містить основний символ Дня закоханих — сердечка. Акція триватиме до 17 лютого 2026 року включно.

Які цукерки до Дня святого Валентина можна купити по акції в "АТБ"

Цукерки Milka Pralines (Hazelnut Crème) — молочний шоколад Milka з горіховою начинкою (праліне) зараз продають за 112.90 грн, ціна без акції — 171.90 грн. Знижка складає 34%. Коробка з написом "With Love", містить слова "з любов’ю" на різних мовах.

Цукерки Мілка праліне, акція в "АТБ"

Також за акційною ціною можна купити цукерки Roshen Cherry Queen (вишня в лікері). Звичайна ціна: 245.50 грн, ціна зі знижкою — 146.90 грн, економія — 40%. Упаковка у формі серця, цукерки загорнуті в червону фольгу.

Цукерки Вишня в лікері Рошен, акція в "АТБ"

Знижку зробили також на цукерки "Любімов" — молочний шоколад з горіховим праліне. Коробка з серцем та слоганом "Коли слова не потрібні!". Цукерки у формі сердечок. Зараз вони коштують лише 76.90 грн, ціна без акції 117.60 грн (знижка 34%).

Цукерки "Любімов" молочний шоколад з горіховим праліне, акція в "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав що ще зараз можна купити по акції в "АТБ". До 17 лютого значно знизили ціни на 5 популярних продуктів.

