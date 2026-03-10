Останні відлуння зими: у Харкові незабаром різко похолодає

Режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня

Останні відлуння зими виявляться у Харкові невеликим похолоданням після доволі теплої погоди. Проте стовпчики термометрів опустяться вниз ненадовго.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, згідно з даними синоптиків сайту Meteo.ua, з 17 по 20 березня у Харкові температура повітря перебуватиме на рівні 0+7 градусів. У найхолодніший день вдень буде всього +3 градуси, що, ймовірно, відчуватиметься як серйозне похолодання після +10+13 градусів на початку місяця.

Погода в Харкові

Схожу інформацію надає й погодний радар Ventusky. Його дані також говорять про похолодання 18-20 березня – до +2+7 градусів.

Погода в Харкові

Важливо відзначити, що дані погодних радарів не є офіційними. Орієнтуватися варто насамперед на інформацію Укргідрометцентру.

Погода в березні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 7-9 березня в Україні знову посилиться антициклон: сонячна, суха, майже безвітряна погода з нічними морозами 1-3° та денним стриманим теплом 9-11°, місцями до 1°.

"Останні оновлення з Європейських прогностичних центрів підтверджують: режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня. Теплі сонячні дні поступово компенсують зимову холоднечу, проте ґрунтова волога за такого режиму скоріше випаровуватиметься, ніж накопичуватиметься", — Постригань.

Україну накрив антициклон

