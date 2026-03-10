Щоб не подумали, що це його дружина: афіша фільму з Цимбалюком повеселила мережу (фото)

Користувачі помітили цікавий курйоз

У мережі розвеселила користувачів афіша нової української комедії з актором Тарасом Цимбалюком. Причиною стала дрібна, але дуже кумедна деталь — настільки, що люди спершу подумали про родинні зв’язки актора.

Користувачка Threads поділилася фото афіші стрічки "Коли ти розлучишся?". На зображенні поруч із Цимбалюком — акторка Анастасія Цимбалару, проте у титрах замість її імені — Олексій Комаровський. На відміну від Антоніни Хижняк, Наталки Денисенко та власне Тараса Цимбалюка, чиї імена прописані на афіші.

Коментатори припустили, що це спеціально для того, щоб ніхто не подумав, що Цимбалару — це дружина екс "Холостяка" через схожі прізвища. Також жартують, що дизайнери афіші, схоже, вирішили перестрахуватися.

"Побоялись, що люди будуть думати, що це дружина Цимбалюка";

"Вже хотів дякувати, але відкрив картинку";

"Ахахахах. Спочатку не зрозуміла, потім прочитала афішу".

Що відомо про фільм "Коли ти розлучишся?"

Йдеться про українську романтичну комедію, де головні ролі виконали Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару. Стрічку знімали в Україні та Болгарії, а її прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 12 березня 2026 року. Сюжет обіцяє класичний коктейль романтичної комедії — зірване весілля, любовні інтриги та пригоди на узбережжі Чорного моря.

