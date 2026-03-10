Раніше паска була іншою. Чому смак випічки з нашого дитинства не схожий на сучасний

Раніше випікання пасок було справжнім дійством, кухня перетворювалася на "режимний об'єкт"

В Україні завжди до Великодня випікали паску, цю традицію не вдалося вбити навіть в радянські часи. Однак випічка, що з'являється на столах українців зараз та 20-30 років тому, суттєво відрізняється попри зовнішню схожість.

"Телеграф" вирішив пригадати, якими були паски тоді та чому зараз пасхальна випічка має зовсім інший смак. У 90-ті та на початку 2000 пасок у продажі ще майже не було, та й купувати їх вважалося поганим тоном.

Паски зазвичай, пекли бабусі чи мами. Це був майже сакральний процес. Тісто замішувалося з вечора та всю ніч "підходило". На ранок діти просиналися від солодкого запаху здобної випічки та зустрічали на кухні втомлену, але задоволену бабусю. Пасок пекли багато — ними обмінювалися, пригощали рідних та друзів.

Паски зазвичай пекли бабусі

Верх пасочок вкривали глазур'ю зі збитих з цукром білків. Вона кришилася та обсипалася з випічки, проте біла "шапочка" паски була найулюбленішою частиною для малюків. В родинах, де дітей було кілька, за неї розгоралися справжні баталії.

Вважалося, що хороша паска має бути важкою, щільною та вологою. Випічка була жовтою, адже господині намагалися використовувати домашні яйця.

Традиційна паска з білою "шапочкою"

Натомість зараз найчастіше паску купують у магазині, адже рідко хто має достатньо часу та мотивації для тривалого та складного процесу домашнього випікання. Однак і смак у сучасних магазинних пасок зовсім інший — текстура більш повітряна, окрім родзинок додають цукати. Замість білкової маси випічку вкривають спеціальною глазур'ю.

Сучасна паска

До того ж з'явилося безліч різноманітних прикрас для пасок — від курчаток до химерних квітів. Паски є на будь-який смак — від традиційних до екзотичних варіантів з начинками — шоколадом, карамеллю, фісташковою пастою.

