Раніше паска була іншою. Чому смак випічки з нашого дитинства не схожий на сучасний
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Раніше випікання пасок було справжнім дійством, кухня перетворювалася на "режимний об'єкт"
В Україні завжди до Великодня випікали паску, цю традицію не вдалося вбити навіть в радянські часи. Однак випічка, що з'являється на столах українців зараз та 20-30 років тому, суттєво відрізняється попри зовнішню схожість.
"Телеграф" вирішив пригадати, якими були паски тоді та чому зараз пасхальна випічка має зовсім інший смак. У 90-ті та на початку 2000 пасок у продажі ще майже не було, та й купувати їх вважалося поганим тоном.
Паски зазвичай, пекли бабусі чи мами. Це був майже сакральний процес. Тісто замішувалося з вечора та всю ніч "підходило". На ранок діти просиналися від солодкого запаху здобної випічки та зустрічали на кухні втомлену, але задоволену бабусю. Пасок пекли багато — ними обмінювалися, пригощали рідних та друзів.
Верх пасочок вкривали глазур'ю зі збитих з цукром білків. Вона кришилася та обсипалася з випічки, проте біла "шапочка" паски була найулюбленішою частиною для малюків. В родинах, де дітей було кілька, за неї розгоралися справжні баталії.
Вважалося, що хороша паска має бути важкою, щільною та вологою. Випічка була жовтою, адже господині намагалися використовувати домашні яйця.
Натомість зараз найчастіше паску купують у магазині, адже рідко хто має достатньо часу та мотивації для тривалого та складного процесу домашнього випікання. Однак і смак у сучасних магазинних пасок зовсім інший — текстура більш повітряна, окрім родзинок додають цукати. Замість білкової маси випічку вкривають спеціальною глазур'ю.
До того ж з'явилося безліч різноманітних прикрас для пасок — від курчаток до химерних квітів. Паски є на будь-який смак — від традиційних до екзотичних варіантів з начинками — шоколадом, карамеллю, фісташковою пастою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дати друге життя паскам, що зачерствіли. Найкращі кулінарні ідеї, які допоможуть використати залишки святкової випічки.