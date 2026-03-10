Різке похолодання після тепла: коли до Львова прийдуть морози і навіть сніг

Синоптики назвали дні, коли у місті значно похолодає

Після аномально теплого березня, погода у Львові різко зміниться. Уже на початку квітня синоптики прогнозують суттєве похолодання з нічними морозами та опадами.

Температура поступово знизиться, а в окремі дні буде холодніше, ніж зазвичай у цей період. Прогнозом погоди поділились у "Погода 33".

На початку квітня денна температура у Львові триматиметься на рівні близько +9…+10 градусів, проте разом із дощами та мокрим снігом поступово прийде холодніше повітря. Уже наприкінці першого тижня місяця синоптики прогнозують денні показники лише на рівні -1…+5 градусів, а нічні — -5…-3 градуси.

Пізніше, з 6 квітня, температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла вдень та від -5 до +1 градусів вночі. У цей період також йтиме мокрий сніг. З 10 числа у місто повернеться потепління і воно поступово прогріватиметься до +5…+8 градусів. Опади також мають завершитись.

Якою буде погода у Львові. Фото: "Погода 33"

