Усі товари на знижках. Де в Україні є таємне "АТБ" з приємними цінниками

Місцеві сюди ходять досить часто

В Україні є чимало цікавих супермаркетів, до яких належить таємне "АТБ" з величезними знижками. Знаходиться воно у Дніпрі на лівому березі.

Як розповідають на каналі "Лисиця-мандрівниця", знайти магазин легко, а цінники тут здивують багатьох. Адже це незвичайний супермаркет з акціями.

У цьому "АТБ" продають товари зі знижками в понад 50%. Йдеться саме про товари, які входили в акцію "7 днів". Зокрема канцелярія, посуд, електроніка тощо. От і відповідь на питання, куди діваються товари, які не встигли продати зі знижками.

Тут можна знайти чимало одягу, кухонного приладдя чи іграшок за майже копійки. Усі цінники у магазині помаранчеві. До слова, в цьому "АТБ" немає звичайних продуктів, тобто макаронів чи води, виключно товари з "семиденки".

Знаходиться таємне "АТБ" зі знижками у Дніпрі на лівому березі за адресою проспект Петра Калнишевського, 1А. Авторка зауважує, що поруч є звичайний магазин, тому треба бути уважним.

У коментарях користувачі наголошували, що досить часто відвідують цей магазин, але під час покупок треба бути уважним, аби не придбати щось поламане. Люди пишуть:

Блін, ну не розказуйте всім, але там зараз не так круто, як років 5 тому.

Я там був, прикольно знижки відмінні тільки мало електроніки, дуже багато іграшок, канцелярії, посуд.

Місцеві називають "поламане АТБ".

