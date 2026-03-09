США зробили виняток для Індії щодо російської нафти: чим це небезпечно

Ціни на нафту зростають, зранку 9 березня вони досягли найвищого рівня з середини 2022 року

США офіційно дозволили Індії 30 днів купувати підсанкційну російську нафту через війну на Близькому Сході. Це не лише є фактичним послабленням санкцій проти Росії, але й небезпечним прецедентом.

Що треба знати:

США зробили виняток для Індії на обмежений час, але це загрожує підривом всієї санкційної політики

Для Кремля важливі не лише додаткові доходи, але поверненні іміджу постачальника нафти, без якого не можна обійтися

Інші країни матимуть аргумент вимагати виключення і для себе

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів політолог, фахівець із стратегічних комунікацій Максим Гардус. Він зазначив, що рішення США не є повним скасуванням санкцій, але це фактичний тимчасовий виняток, який послаблює їхню жорсткість.

Йдеться про ліцензію OFAC, видану 5 березня 2026 року, яка до 4 квітня дозволяє продаж, доставку або розвантаження в Індії російської нафти й нафтопродуктів. Дозвіл стосується лише тої нафти, яку було завантажено на судна станом на 5 березня.

Тобто формально — це обмежений за часом і обсягом крок, але політично це все одно сигнал: коли ринок нервує, санкційний режим можуть "підкрутити", — зазначив Гардус

За його словами, найбільша проблема навіть не в самих 30 днях, а в прецеденті. Захід роками намагався показати, що російська нафта має ставати токсичним активом, а не "резервним стабілізатором" для світового ринку.

Тепер адміністрація США прямо пояснює цей виняток бажанням знизити ринковий тиск і заспокоїти ціни на пальне на тлі війни з Іраном та ризиків для постачання через Близький Схід. Це означає, що санкційна логіка знову поступається логіці короткострокової цінової стабільності, — пояснив політолог

Максим Гардус

Чи підриває дозвіл США санкційну систему в цілому

На думку Гардуса, частково рішення США дійсно негативно впливає на всю санкційну систему проти Росії. За словами політолога, хоча один виняток не руйнує одразу всю архітектуру, він демонструє іншим імпортерам: якщо достатньо послатися на ризики для ринку, можна домагатися спеціальних умов.

Саме так і розмивається санкційний режим — не одним великим рішенням, а серією "тимчасових" послаблень, кожне з яких подається як виняткове. Це особливо небезпечно щодо російських енергоресурсів, де Москва постійно грає на страхах дефіциту й цінових шоків, — впевнений Гардус

Чи може тимчасовий дозвіл стати постійною практикою

На думку політолога, такий ризик існує. Основу для цього створює ринкова аргументація, яку зараз використовує Вашингтон.

Станом на 4 березня на воді перебувало близько 120 млн барелів російської нафти, а сам виняток подавався як спосіб уникнути негайного збою постачань. Якщо геополітична напруга на Близькому Сході затягнеться, спокуса знову відкривати "тимчасові коридори" для російської нафти лише зростатиме, — пояснив Гардус

Наскільки купівля нафти Індією протягом 30 днів допоможе Росії

За оцінкою фахівця зі стратегічних комунікацій, навіть якщо у Вашингтоні стверджують, що йдеться лише про вже завантажені обсяги нафти й що це не дасть Кремлю значної додаткової вигоди, для Москви важливі не лише прямі доходи. Вона зацікавлена у збереженні статусу потрібного постачальника.

Кожен такий виняток підтримує головний російський наратив: без російської нафти світовий ринок нібито не може обійтися. А це вже працює на довшу гру — на послаблення політичної рішучості санкційної коаліції, — зазначив Гардус

Інші країни також можуть почати вимагати винятків

Якщо один із найбільших імпортерів отримує спеціальний режим під приводом стабілізації ринку, інші споживачі енергоносіїв теж зможуть наполягати на тому, що їх потреби не менш критичні. Ця логіка небезпечна, бо вона переводить санкції з площини принципів у площину торгу, — пояснив експерт

Як політика США може вплинути на позиції України у санкційній дипломатії

Для України це — поганий сигнал у санкційній дипломатії. Ми роками доводили, що тиск на російський енергетичний експорт — це не символічний жест, а ключ до зменшення ресурсів, з яких фінансується війна.

Коли партнери самі відкривають навіть тимчасові вікна для російської нафти, це ускладнює просування нових обмежень і дає скептикам аргумент: якщо в кризовий момент російську нафту все одно повертають у гру, то чому треба посилювати санкції далі, — зазначив Гардус

Як Київ має реагувати на дозвіл купувати російську нафту

На думку Гардуса, реакція Києва повинна мати два аспекти. Публічно треба спокійно, але принципово наголошувати на неприпустимості винятків щодо російських викопних ресурсів.

Непублічно — дуже предметно працювати з партнерами, щоб цей крок справді залишився одноразовим, вузьким і не став моделлю для нових послаблень. Також важливо наполягати, що відповіддю на ринкові шоки має бути не повернення до російської нафти, а диверсифікація постачань, скорочення залежності від викопного палива і прискорення переходу до стійкіших енергетичних рішень. Логіка санкцій має бути такою: криза не виправдовує нову залежність від агресора, — резюмував Максим Гардус

