Залужний чи … За кого українці проголосували б на виборах та що вважають найбільшою помилкою влади (свіже опитування)

У соціальному опитуванні, яке провів центр SOCIS у середині жовтня 2025 року, українці виділили кількох лідерів, за яких віддали б свій голос на виборах президента, якщо такі проходили б цієї осені. Водночас найбільшою помилкою чинної влади громадяни вважають збереження високого рівня корупції в країні.

Відповідне стало відомо "Телеграфу" з результатів дослідження центру SOCIS, які опинилися у нашому розпорядженні.

Зазначається, що опитано було 2000 українців, за виключенням тих, що мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях та територіях, де проходять активні бойові дії.

Примітне й те, що опитування проводилось 10–16 жовтня 2025 року, тобто до початку оприлюднення Національним антикорупційним бюро України "плівок Міндіча".

За даними соціологів, статистична похибка становить 2,6%, а сама вибірка наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку, статі та іншим особливостям.

Вибори президента — за кого голосували б

Відповідаючи на питання "За кого особисто Ви проголосуєте на виборах президента, якщо вони все ж таки відбудуться найближчим часом?" понад 40% респондентів віддали перевагу Володимиру Зеленському (22,3%) та Валерію Залужному (21,3%). Причому різниця склала усього один відсоток на користь чинного президента України.

Вагома частина опитаних, майже стільки, скільки симпатизують екскомандувачу ЗСУ, ще не визначилися, або не знають, за кого голосуватимуть. Різниця між Залужним (21.2%) та Петром Порошенком (5,3%), який посів третє місце, склала 16% відсотків, що вказує на великий відрив двох лідерів.

За кого українці голосували б на виборах президента - опитування SOCIS

Також соціологи провели імітацію виборів у межах соцопитування — спеціальний метод збору даних, коли респондентам пропонують ситуацію, максимально схожу на реальне голосування. Людям показують умовні бюлетені або списки кандидатів і просять зробити вибір так, ніби вибори відбуваються просто зараз. Такий підхід дозволяє зрозуміти, як саме громадяни поводилися б у день голосування, а не лише їхні загальні симпатії.

За його результатами, найбільше "голосів" також набрав чинний президент – 30.1. У Залужного – 28.9. Загалом результат за цією методикою виглядає аналогічно попередньому, лише з тією різницею, що майже усі "кандидати" отримали трохи більше "голосів" за рахунок відсутності тих, що не визначилися та не брали б участі у виборах.

Якби обраний вами кандидат не пішов на вибори, тоді хто

Соціологи також запропонували технологію "другий вибір", коли після вже даної відповіді у людини питали, а за кого вона голосуватиме, якщо обраний кандидат, наприклад, не братиме участі у виборах.

У цих умовах конкурентів випередив Залужний (16,1%), друге місце – у глави ГУР Кирила Буданова (11,7%). Далі однакова кількість прихильників – 5,2% – виявилася в командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького (5,2%) та Володимира Зеленського (5,2%).

Хто лідирує за технологією "другий вибір" - опитування SOCIS

У другому турі за кого віддали б голос

Коли соціологи запропонували опитуваним обрати тільки між Зеленським та Залужним, як у другому турі виборів, останньому надала перевагу половина респондентів, а чинному президенту – близько чверті. Ще чверть не визначилися, не пішли б на вибори, або голосували б проти всіх.

Під час застосування технології імітації виборів за Залужного "проголосували" 65,6%, за Зеленського – 34,4% опитуваних.

Кого обрали б у другому турі, якщо лідирував би Зеленський та Залужний - опитування SOCIS

Примітно й те, що за результатами дослідження у випадку другого тура між Зеленським та Будановим чинний гарант Конституції теж "програв". Майже 7% опитуваних надали перевагу головному розвіднику. Застосування технології імітації виборів збільшило розрив на 10%.

Кого б обрали у другому турі, якби там був Буданов та Зеленський - опитування SOCIS

Вибори у Верховну раду — хто опинився б за кермом

Що стосується парламентських виборів, в рейтингу також розгорнулося боротьба між чинним президентом та ексголовнокомандувачем ЗСУ. Уявна політична сила Залужного випередила усіх із 19,3%. "Блок Зеленського" відстав на майже 5%. Із суттєвим відривом далі йдуть "Блок Порошенка" (6,3%) та "Блок Буданова" (5,3%). Під час імітації виборів розклад не змінився, лише трохи збільшилися цифри.

Хто переміг би на виборах у Раду - опитування SOCIS

За технологією "другого вибору" "політична сила" Валерія Залужного теж упевнено лідирує з 16,3%, на другому місці – гіпотетичний блок Буданова (12,3%), а на третьому – Білецького (8,3%). "Блок Володимира Зеленського" з 5,8% зайняв четверту позицію.

Хто лідирував би на виборах у Раду за технологією другого вибору - опитування SOCIS

Що найгірше впливає на ситуацію в Україні

Соціологи поставили й таке питання: "На Вашу думку, що найбільше негативно впливає на ситуацію в країні?". Опитувані мали змогу обрати декілька варіантів з запропонованих десяти.

Респонденти назвали трійку проблем, які, на їхню думку, впливають найбільше. Серед них:

постійні атаки дронів і ракет на об’єкти інфраструктури (48,6%),

високий рівень корупції на державному рівні (48,2%),

зниження рівня життя та зростання інфляції (44,5%).

Обстріли найгірше впливають на ситуацію в Україні - опитування SOCIS

Примітно, що нещодавно першу позицію займав високий рівень корупції (58,8% — 48,2%), але його вплив, на думку опитуваних, поступово знижувався, водночас вплив російських обстрілів (32,4% — 48,6%) зростав. Цей процес яскраво видно на графіку.

Проблема корупції відчувається не так гостро, як обстріли - опитування SOCIS

Яка помилка влади найгірша

Водночас збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджетних коштів більше ніж половина респондентів вважають найбільшою помилкою влади (60,5%). Понад 40% згадали неналежну підготовку до війни. Третина опитуваних назвала найбільшою помилкою інформаційну цензуру, приховування правди (32,9%), зловживання владою, тиск на бізнес, а також можливих політичних конкурентів (31,6%).

Найбільшою помилкою влади є незаконне збагачення - опитування SOCIS

Чи підуть українці на другий "Майдан"

На думку опитаних українців, вуличні акції протесту у разі згортання демократичних свобод в Україні неприпустимі під час війни — відповідне зазначили 32,3% респондентів. Водночас такий прояв волевиявлення народу підтримують 28,4%. При цьому найбільша кількість опитуваних (34,9%) вибрала відповідь "Залежить від ступеня загрози".

Чи припустимі акції протести, якщо буде загроза демократії - опитування SOCIS

