У Зеленського вважають його "неадекватним"? Які відносини у Залужного з президентом

Критику президента розцінюють як політичну гру

Відносини президента України Володимира Зеленського та посла у Великій Британії Валерія Залужного наразі виключно офіційні. Вони вже тривалий час не спілкуються близько.

Про це повідомляють джерела, передає РБК-Україна. Співрозмовник наполягає, що спілкування само собою зійшло на нуль, тригерної ситуації не було.

"Не було якоїсь однієї тригерної події. Але дискредитаційна кампанія наростала і наростала. Тому деякий час тому – не зараз – Залужний вирішив, що треба реагувати, треба відповідати, і активізувався в медіа", — пояснює джерело з оточення Залужного.

Валерій Залужний

Співрозмовники з обох сторін підтверджують, що наразі між Зеленським і Залужним немає ніякої постійної комунікації. Їхнє спілкування — це офіцоз, коли вони зустрічаються в Лондоні чи аеропорту Британії.

Водночас у команді Зеленського кажуть, що нещодавнє інтерв'ю Залужного, де він розкритикував президента, розцінили як "неадекватність" та щось на кшталт політичних ігор.

"Ніхто ж не знає достеменно, що він там собі вирішив, але він не поводиться як посол чи генерал, він явно поводиться як політичний кандидат, так його інші й сприймають", – каже співрозмовник.

Що відомо про скандальне інтерв'ю Залужного

Нещодавно в інтерв’ю Associated Press ексголовком заявив, що план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином, оскільки президент Володимир Зеленський та інші чиновники не виділили необхідних ресурсів. Фактично він звинуватив голову держави у провалі операції.

За словами посла у Британії, ще бувши головкомом він разом з партнерами НАТО розробив план контрнаступу, але його зірвали. Основна причина — держава не надала потрібних ресурсів.

