Підготовка до виборів чи політичний фальстарт? Що може означати критика Зеленського в інтерв'ю Залужного

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Велерій Залужний розкритикував президента Володимира Зеленського та інших посадовців через провал контрнаступу у 2023 році. На його думку, військо не було забезпечене необхідними ресурсами для успіху операції.

Ці слова викликали серйозний резонанс в суспільстві. "Телеграф" поспілкувався з політологами та народним депутатом України щодо мотивів появи вказаного інтерв'ю саме зараз та які наслідки воно може мати для майбутнього країни.

Мотиви "демаршу" ексголовкома

Політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що головне питання в тому, чому саме зараз з'явилось інтерв'ю Валерія Залужного. В певному сенсі, воно може означати "заяву про звільнення" з посади посла України у Великій Британії.

"Посол представляє не лише державу, якщо це президентська республіка, неважливо, парламентська, президентська, президентсько-парламентська, це не має значення. Він представляє президента, тому що призначається президентом. І тому будь-який демарш, в такій, зокрема, формі проти президента, означатиме, що людина фактично йде з посади посла. Пам'ятаєте, як з Пристайком було? Пристайка звільнили за, ну, скажемо так, за коментар, який насправді не був критикою президента, але який розтлумачили як критичне висловлення на адресу президента. А тут, ну, майже пряма критика. Вона, можливо, не є, скажемо так, саме прямими звинуваченнями саме Зеленського, але все-таким зрозуміло, про кого йдеться і хто є об'єктом критики. По суті, це початок нового життя Валерія Залужного, нової фази його життя, коли він іде з посади", — сказав Фесенко.

Він додав, що питання лише питання в тому, чи він піде за власним бажанням, чи його звільнять указом президента. Але відставка Залужного, на думку експерта, виглядає майже неминучою.

"Якщо Валерій Федорович наважився на це, я думаю, що, скоріше всього, він готувався. Я чув ці чутки ще на початку грудня, що він нібито збирається йти з посади посла. Так що, я думаю, він вагався. От зараз мабуть, він наважився і це інтерв'ю, як прелюдія відставки з посади посла України у Великій Британії", — розповів Фесенко.

Володимир Фесенко

Що спонукало Залужного

За словами політолога, це не тільки заява Залужного, це політична оцінка тих подій, які були пов'язані з ним, але це точно не дипломатична позиція. І для цього є різні пояснення.

"Найбільш, скажемо так, просте і популярне популярне пояснення, що, я думаю, що воно зараз вже найчастіше лунає, що це початок його виборчої компанії. Ну, нібито логічно, але треба розуміти, що у нас війна далеко не закінчилась і невідомо, коли закінчиться, і поки не закінчилась війна, навряд будуть вибори. Може Валерій Федорович щось знає таке, і тому вирішив, що саме час починати. Я думаю, поки що, якщо війна затягнеться, і якщо вибори відбудуться, ну, не раніше кінця року або наступного року, ну, тоді от такий демарш — це явний фальстарт. І, можливо, це помилка буде з боку Залужного", — вказав експерт.

Він також не виключив, що Залужного могли поінформувати, що проти нього готується якась інформаційна атака. Зокрема, це могло стосуватись його особистої відповідальності за провал контрнаступу у 2023-му році.

"Раніше він теж виступав такими достатньо різкими заявами, що до проблем з наступом 2023-го року, але тоді не було прямої критики на адресу президента. Зараз фактично така критика є. І це, можливо, означає, що Залужний знає, що його можуть звинувачувати в провалі цього контрнаступу, і тому він грає на випередження", — пояснив політолог.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Він, додав, що, з точки зору піару — це правильний хід. Таким чином Залужний почав захищатися.

"Я не виключаю, що хтось його проінформував, що можуть бути і якісь юридично можливі дії. От згадка про СБУ. Я думаю, що вона теж невипадкова. Чутки про те, що Залужний проходить по кримінальній справі по Херсону. Не як звинувачений, як свідок. Але, справа, яка стосувалася здачі Херсона в 22-му році. Ну і казали, що є нібито і ще одна справа, невідомо яка. Тому я не виключаю, що можливо Залужного вирішили поінформувати, щопроти нього можуть відкрити кримінальну справу і тому краще зіграти на випередження. Це теж потенційне пояснення таких дій Залужного, тому що для виборів, можливо, зарано", — сказав Фесенко.

Він припустив, що це могла бути провокація третьої сторони. Наприклад тих, хто прагне відкритого протистояння ексголовкома та президента.

"Але, ну, чому так сталося, я думаю, що ми будемо знати вже колись пізніше. Я ще одну версію скажу. Суто політтехнологічно. Якщо йдеться про вибори, то, можливо, хтось в оточенні Залужного зробив висновок, що зараз ситуація грає не на його користь. Поки він залишається отакою мовчазною фігурою, немає причетності до поточного політичного процесу, про нього починають забувати. Ну, всі знають, хто такий Залужний, але він не сприймається як актуальна політична фігура. Рейтинги Залужного поступово знижуються", — розповів експерт.

Він підкреслив, що в інтерв'ю також є епізод щодо контрнаступу 2023-го року, де однією з причин провалу стали неточні розвідувальні дані. Це, на думку Фесенка, такий собі закид в бік військової розвідки, яку тоді очолював нинішній глава Офісу президента Кирило Буданов.

"Тут такий от натяк. Ну, це знов таки це гіпотеза, це лише припущення, але ну дійсно це інтерв'ю воно вже дуже резонансне. І я думаю, що наслідки будуть. Скоріше за все, дійсно, Залужний зараз буде вже частиною політичного процесу. І ми побачимо, можливо, перші кроки створення якоїсь політичної сили навколо нього", — резюмував Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото УНІАН

Передвиборча кампанія стартувала?

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко вважає, що це не початок передвиборчої кампанії Залужного. Він закликав не поспішати і домогтись припинення бойових дій.

"Я не думаю, що це старт передвиборчої кампанії. Поки що немає навіть натяку на припинення вогню, не кажучи вже про скасування воєнного стану, тому вибори ще доволі далеко", — сказав Мережко.

За словами нардепа, зараз ніхто точно не знає, коли відбудуться вибори. Також, ніхто не може спрогнозувати, якою на той момент буде ситуація в країні і настрої виборців.

"Взагалі, політики зараз мали б накласти табу на обговорення питання про вибори, доки ми відчуємо, що знаходимося в безпеці і можемо перейти до внутрішньої політичноі боротьби. Зараз не час зводити рахунки", — зазначив Мережко.

Олександр Мережко. Фото "Слуга народу"

Відповідь на інформаційні провокації

Політолог Ігор Рейтерович також не вважає, що це початок виборчих процесів в Україні. На його думку, таким чином Залужний дає відповідь на провокації в інформаційному полі.

"Я не думаю, що це прямо старт. Але не виключаю, що Залужному набридло мовчати, особливо враховуючи той факт, що його регулярно "кусають" провладні Телеграм-канали. Ну і також можливо це пов'язано з тим що останнім часом від влади йде багато натяків на те, що військові якось не так воювали раніше. Тож це – відповідь", — пояснив Рейтерович.

Ігор Рейтерович

Раніше "Телеграф" розповідав, що інтерв’ю Валерія Залужного викликало резонанс та обговорення серед експертів, військових та політиків. Дехто припускає, що висловлювання генерала стали частиною підготовки до можливих президентських виборів в Україні.