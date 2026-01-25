Рус

Пережив знущання "Беркуту" та захищав Бучу. Куди зник Козак Гаврилюк і що про нього відомо

Катерина Любимова
Козак Гаврилюк
Козак Гаврилюк. Фото Колаж "Телеграфу"

У 2023 році російська пропаганда "поховала" Гаврилюка

Михайло "Козак" Гаврилюк став відомим на всю країну під час Революції Гідності. Він пройшов АТО, будував політичну кар’єру, і на початку повномасштабної війни став на захист України, але згодом зник з медійного простору.

Що відомо:

  • Під час Революції Гідності Михайло Гаврилюк пережив знущання "беркутівців" та став символом Майдану
  • Козак Гаврилюк був депутатом Верховної Ради, але пішов з політики та працював таксистом
  • На початку повномасштабної війни Гаврилюк став оператором дронів і "літав" над окупованою Бучею

Козак Гаврилюк — що про нього відомо

Михайло Гаврилюк став відомий на всю країну завдяки своїй мужній громадянській позиції та колоритному образу з традиційним козацьким "оселедцем".

Козак Гаврилюк
Козак Гаврилюк став символом Майдану

Відео жорстоких знущань "беркутівців", які на 10-градусному морозі били і роздягли Михайла догола, перетворило його на національного героя та символу Майдану. Виявивши неймовірну волю, Гаврилюк тоді не просто вистояв, а втік із лікарні, щоб продовжити протистояння.

Козак Гаврилюк на Євромайдані
Козак Гаврилюк пережив знущання "беркутівців"

Після Революції гідності та служби в АТО Козак Гаврилюк пройшов до парламенту від партії "Народний фронт". Але його шлях у Верховній Раді виявився непростим. Михайла часто критикували за відсутність вищої освіти та за те, що він розмовляє суржиком. Проте такі заяви лише посилили його бажання до саморозвитку.

Козак Гаврилюк у Раді
Козак Гаврилюк був народним депутатом

Козак Гаврилюк вивчив Конституцію України та зайнявся покращенням української мови. Себе він позиціонував як "людина з народу", яка не бере хабара та живе на одну зарплату.

Козак Гаврилюк, де зараз, що відомо
Козак Гаврилюк у 2019 році пішов із політики

Але з політикою у нього не склалося, 2019 року Михайло завершив кар’єру і пішов у тінь. Згодом стало відомо, що він підробляв таксистом. На початку повномасштабної війни у 2022 році Козак Гаврилюк почав працювати оператором дронів та проводив розвідку над Бучею, яка на той момент була в окупації, а також у період боїв за Ірпінь та Романівку. Він координував дії українських військових.

Козак Гаврилюк, де зараз, що відомо
Козак Гаврилюк був у теробоні Київської області

Де зараз Козак Гаврилюк

У 2023 році російська пропаганда спробувала "поховати" Михайла Гаврилюка, поширивши фейкові новини про його загибель. Однак Козак оперативно вийшов на зв’язок і спростував інформацію, зазначивши, що знаходиться у безпечному місці та "латав" своє здоров’я.

На останніх фотографіях у соцмережах Гаврилюк позує вже без своєї знаменитого "оселедця". Від фірмової зачіски він відмовився ще за депутатських часів і з того часу до цього образу не повертався.

Козак Гаврилюк, де зараз, що відомо
Як виглядає Козак Гаврилюк

Нині Михайло практично зник із медійного поля. Раніше у Facebook можна було побачити, що він займався волонтерством та підтримував збори на ЗСУ, але зараз його профіль закрито. Чи служить екс-нардеп зараз і якщо так, то де саме — достеменно невідомо.

"Телеграф" писав раніше, куди зник ексміністр Рєзніков. Він був обличчям української оборони, а тепер уникає публічності.

