Пережив знущання "Беркуту" та захищав Бучу. Куди зник Козак Гаврилюк і що про нього відомо

У 2023 році російська пропаганда "поховала" Гаврилюка

Михайло "Козак" Гаврилюк став відомим на всю країну під час Революції Гідності. Він пройшов АТО, будував політичну кар’єру, і на початку повномасштабної війни став на захист України, але згодом зник з медійного простору.

Що відомо:

Під час Революції Гідності Михайло Гаврилюк пережив знущання "беркутівців" та став символом Майдану

Козак Гаврилюк був депутатом Верховної Ради, але пішов з політики та працював таксистом

На початку повномасштабної війни Гаврилюк став оператором дронів і "літав" над окупованою Бучею

Козак Гаврилюк — що про нього відомо

Михайло Гаврилюк став відомий на всю країну завдяки своїй мужній громадянській позиції та колоритному образу з традиційним козацьким "оселедцем".

Козак Гаврилюк став символом Майдану

Відео жорстоких знущань "беркутівців", які на 10-градусному морозі били і роздягли Михайла догола, перетворило його на національного героя та символу Майдану. Виявивши неймовірну волю, Гаврилюк тоді не просто вистояв, а втік із лікарні, щоб продовжити протистояння.

Козак Гаврилюк пережив знущання "беркутівців"

Після Революції гідності та служби в АТО Козак Гаврилюк пройшов до парламенту від партії "Народний фронт". Але його шлях у Верховній Раді виявився непростим. Михайла часто критикували за відсутність вищої освіти та за те, що він розмовляє суржиком. Проте такі заяви лише посилили його бажання до саморозвитку.

Козак Гаврилюк був народним депутатом

Козак Гаврилюк вивчив Конституцію України та зайнявся покращенням української мови. Себе він позиціонував як "людина з народу", яка не бере хабара та живе на одну зарплату.

Козак Гаврилюк у 2019 році пішов із політики

Але з політикою у нього не склалося, 2019 року Михайло завершив кар’єру і пішов у тінь. Згодом стало відомо, що він підробляв таксистом. На початку повномасштабної війни у 2022 році Козак Гаврилюк почав працювати оператором дронів та проводив розвідку над Бучею, яка на той момент була в окупації, а також у період боїв за Ірпінь та Романівку. Він координував дії українських військових.

Козак Гаврилюк був у теробоні Київської області

Де зараз Козак Гаврилюк

У 2023 році російська пропаганда спробувала "поховати" Михайла Гаврилюка, поширивши фейкові новини про його загибель. Однак Козак оперативно вийшов на зв’язок і спростував інформацію, зазначивши, що знаходиться у безпечному місці та "латав" своє здоров’я.

На останніх фотографіях у соцмережах Гаврилюк позує вже без своєї знаменитого "оселедця". Від фірмової зачіски він відмовився ще за депутатських часів і з того часу до цього образу не повертався.

Як виглядає Козак Гаврилюк

Нині Михайло практично зник із медійного поля. Раніше у Facebook можна було побачити, що він займався волонтерством та підтримував збори на ЗСУ, але зараз його профіль закрито. Чи служить екс-нардеп зараз і якщо так, то де саме — достеменно невідомо.

