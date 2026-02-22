"Кривавий пастор" надягав форму військового. Куди зник Олександр Турчинов і як він зараз виглядає

Деталі його служби офіційно не розкривалися

Український політик Олександр Турчинов обіймав посаду виконувача обов’язків президента України у 2014 році. Росіяни прозвали його "кривавим пастором", а після повномасштабного вторгнення РФ він приєднався до лав ЗСУ. "Телеграф" розповідає, де зараз Турчинов і як він виглядає у 61 рік.

Що потрібно знати:

Турчинов пройшов шлях від комсомольського функціонера до одного із ключових політиків України

У 2014 році обіймав посаду голови ВРУ і тимчасово виконував обов’язки президента країни

У 2022 році він вступив у територіальну оборону

2025 року Турчинов вперше за довгий час з’явився на публіці

Турчинов народився 31 березня 1964 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1986 році він на відмінно закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю "обробка металів", отримавши кваліфікацію інженера. Пізніше працював секретарем райкому комсомолу, а потім очолив відділ агітації та пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Бувши членом КПРС, став одним із координаторів Демократичної платформи, що виступала за реформування та децентралізацію партії, за що згодом був виключений із її лав.

Олександр Турчинов у молодості

Свою кар’єру майбутній політик розпочав на комбінаті "Криворіжсталь". У 1990-1991 роках обіймав посаду головного редактора Українського відділення інформаційного агентства "УНА-прес АПН". 1991 року очолив Інститут міжнародних зв’язків, економіки, політики та права, а вже 1992-го став керівником Комітету з роздержавлення та демонополізації виробництва Дніпропетровської ОДА.

Політична кар’єра

Під час своєї політичної діяльності Турчинов обіймав кілька високих державних постів. Він був народним депутатом України у 1998-2014 роках, очолював СБУ з 4 лютого по 8 вересня 2005 року, обіймав посаду голови ВРУ з 22 лютого до 27 листопада 2014 року. З 23 лютого до 7 червня 2014 року виконував обов’язки президента України, а з 16 грудня 2014 року по 19 травня 2019 року був секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Олександр Турчинов на початку кар’єри

Де зараз Олександр Турчинов

2022 року колишній народний депутат вступив у територіальну оборону, а потім заявив про добровільне приєднання до ЗСУ. У той період він публікував у Facebook фотографії у військовій формі, а на YouTube поширювалося відео його виступу у Центрі тероборони Києва із заявами про війну та захист країни.

При цьому офіційно не повідомляли ні військову частину, ні підрозділ, ні бригаду, де служив Турчинов. Немає достовірних даних про те, де саме він служив і чи продовжує службу.

У вересні 2025 року екснардеп вперше за довгий час з’явився на публіці — він приїжджав до Львова на похорон убитого Андрія Парубія. Він був у вишиванці у храмі Святого Юра, де відбувалася церемонія прощання.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

У жовтні 2025 року у Львові у рамках "Форуму видавців" відбулася презентація книги Турчинова "Революція", повідомляв Цензор.НЕТ. Журналістам виданню колишній політик розповів, що він продовжує писати наступну книгу про повномасштабну війну.

Додамо, що "кривавий пастор" одружений і має сина. Раніше ми писали, що відомо про сім’ю Олександра Турчинова.