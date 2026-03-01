Очолював СБУ і хотів стати президентом: де зараз Смешко та чим займається під час війни

Смішко пройшов шлях від військового аташе в США до спецслужб в Україні

Голова партії "Сила та Честь" та колишній глава СБУ Ігор Смешко рідко з’являється у публічному просторі. Проте разом із сім’єю продовжує жити в Україні та активний у соціальних мережах.

Що відомо:

Ігор Смешко обіймав низку вищих постів у спецслужбах України та балотувався у президенти

Політик рідко з’являється на публіці, але видав книгу під час війни та коментує важливі суспільно-політичні новини

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився політик Ігор Смешко та що відомо про його кар’єрний шлях. Ми дізналися деякі деталі.

Ігор Смешко — що про нього відомо

Ігор Смешко народився 17 серпня 1955 року у місті Христинівка Черкаської області. З 1972 року проходив службу у Радянській армії. Він став кадровим військовим, випускником Київського вищого зенітного ракетного інженерного училища із золотою медаллю, який з перших років незалежності України був залучений до формування її оборонної та розвідувальної системи.

Ігор Смешко у молодості

У січні-серпні 1992 року Смешко обіймав посаду відповідального секретаря Експертної наукової ради Міністерства оборони України. Згодом став першим військовим аташе України в США і протягом трьох років очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, заклавши основи розвитку незалежної військової розвідки.

Ігор Смешко був головою СБУ

У 2000–2002 роках Смешко став аташе з питань оборони та військовим аташе при Посольстві України у Швейцарії. Пізніше обіймав посаду заступника секретаря та першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Ігор Смешко та Петро Порошенко

З 2003 до 2005 року Смешко очолював Службу безпеки України. З 2006 року зайнявся політичною діяльністю та заснував партію "Сила та Честь". Під час Революції Гідності засудив дії влади та "беркутівців", які застосовували силу проти демонстрантів.

Як виглядає Ігор Смешко

У 2014 році Смешка було призначено радником п’ятого президента України Петра Порошенка та керував Комітетом з питань розвідки. На цій посаді він працював до 2015 року.

Ігор Смешко був радником Петра Порошенка

У 2019 році Ігор Смешко балотувався у президенти та посів шосте місце у рейтингу, отримав підтримку 6,04% виборців. За рік політик балотувався на посаду мера Києва.

Де зараз Ігор Смешко і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор Смешко на певний час практично зник із публічного простору. У березні 2022 року він повідомив, що залишається разом із сім’єю в Україні, а також нагадав, що є кадровим офіцером, який завершив військову службу.

Ігор Смешко рідко з’являється у публічному просторі

У 2023 році стало відомо про вихід його книги, присвяченій історії України. Сам Смешко продовжує бути активним в інформаційному полі, зокрема на своїй сторінці у Facebook. Політик публікує новини про свою партію, ділиться думками щодо суспільно-політичних питань та подій війни, а також поширює аналітичні та історичні матеріали.

Смішко випустив книгу

Згідно з інформацією у профілі, Смешко залишається директором неурядової організації "Центр стратегічних досліджень та аналізу".

"Телеграф" писав раніше, куди зник ексміністр оборони Степан Полторак. Він не сидів склавши руки під час війни.