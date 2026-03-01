Рус

Очолював СБУ і хотів стати президентом: де зараз Смешко та чим займається під час війни

Смішко пройшов шлях від військового аташе в США до спецслужб в Україні

Голова партії "Сила та Честь" та колишній глава СБУ Ігор Смешко рідко з’являється у публічному просторі. Проте разом із сім’єю продовжує жити в Україні та активний у соціальних мережах.

Що відомо:

  • Ігор Смешко обіймав низку вищих постів у спецслужбах України та балотувався у президенти
  • Політик рідко з’являється на публіці, але видав книгу під час війни та коментує важливі суспільно-політичні новини

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився політик Ігор Смешко та що відомо про його кар’єрний шлях. Ми дізналися деякі деталі.

Ігор Смешко — що про нього відомо

Ігор Смешко народився 17 серпня 1955 року у місті Христинівка Черкаської області. З 1972 року проходив службу у Радянській армії. Він став кадровим військовим, випускником Київського вищого зенітного ракетного інженерного училища із золотою медаллю, який з перших років незалежності України був залучений до формування її оборонної та розвідувальної системи.

Ігор Смешко у молодості
Ігор Смешко у молодості

У січні-серпні 1992 року Смешко обіймав посаду відповідального секретаря Експертної наукової ради Міністерства оборони України. Згодом став першим військовим аташе України в США і протягом трьох років очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, заклавши основи розвитку незалежної військової розвідки.

Ігор Смешко був головою СБУ
Ігор Смешко був головою СБУ

У 2000–2002 роках Смешко став аташе з питань оборони та військовим аташе при Посольстві України у Швейцарії. Пізніше обіймав посаду заступника секретаря та першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Ігор Смешко та Петро Порошенко
Ігор Смешко та Петро Порошенко

З 2003 до 2005 року Смешко очолював Службу безпеки України. З 2006 року зайнявся політичною діяльністю та заснував партію "Сила та Честь". Під час Революції Гідності засудив дії влади та "беркутівців", які застосовували силу проти демонстрантів.

Як виглядає Ігор Смешко
Як виглядає Ігор Смешко

У 2014 році Смешка було призначено радником п’ятого президента України Петра Порошенка та керував Комітетом з питань розвідки. На цій посаді він працював до 2015 року.

Ігор Смешко був радником Петра Порошенка
Ігор Смешко був радником Петра Порошенка

У 2019 році Ігор Смешко балотувався у президенти та посів шосте місце у рейтингу, отримав підтримку 6,04% виборців. За рік політик балотувався на посаду мера Києва.

Де зараз Ігор Смешко і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор Смешко на певний час практично зник із публічного простору. У березні 2022 року він повідомив, що залишається разом із сім’єю в Україні, а також нагадав, що є кадровим офіцером, який завершив військову службу.

Ігор Смешко, де він зараз, що робить
Ігор Смешко рідко з’являється у публічному просторі

У 2023 році стало відомо про вихід його книги, присвяченій історії України. Сам Смешко продовжує бути активним в інформаційному полі, зокрема на своїй сторінці у Facebook. Політик публікує новини про свою партію, ділиться думками щодо суспільно-політичних питань та подій війни, а також поширює аналітичні та історичні матеріали.

Смішко випустив книгу
Смішко випустив книгу

Згідно з інформацією у профілі, Смешко залишається директором неурядової організації "Центр стратегічних досліджень та аналізу".

