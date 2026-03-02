Син Трампа ухилянт? Американці вимагають відправити Беррона на Близький Схід

У мережі розпочався цілий флешмоб #SendBarron

У той час, коли США почали завдавати ударів по Ірану в рамках спільної операції з Ізраїлем, американці вимагають у Дональда Трампа відправити молодшого сина, 19-річного Беррона, на Близький Схід. У мережі навіть почався флешмоб на цю тему із хештегом #SendBarron.

Як пише видання Irish Star, після новин про загострення ситуації на Близькому сході, американське суспільство було обурене тим фактом, що США можуть бути задіяні у цьому збройному конфлікті. Побоюючись можливих жертв серед американських військових у новому конфлікті, користувачі соцмереж закликали Дональда Трампа виявити солідарність та відправити свого молодшого сина, Беррона, на військову службу.

Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Принаймні хтось із родини Трампа має продемонструвати свій патріотизм, служачи суспільству, а не займаючись шахрайством. написав один із користувачів соцмережі X

Проте молодший син Дональда Трампа Беррон може уникнути військової служби за станом здоров’я. Як пише видання, медичні документи могли б позбавити сина президента обов’язку служити в армії США.

Беррон та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Однією з можливих причин для звільнення від служби, називають високий зріст Беррона — понад 2 метри (6 футів 9 дюймів). Він може бути визнаний дуже високим для армії, особливо для виконання певних завдань, пов’язаних з обмеженим простором.

До слова, Беррон може бути не першим вихідцем із родини Трампа, хто уникне військової служби. Так, наприклад, батько президента США Фред Трамп мав "липовий" діагноз, щоб уникнути призову до армії.

Беррон із мамою Меланією Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що дочка Трампа затьмарила Меланію своїм луком на важливому заході. Іванка Трамп сяяла у костюмі від Oscar de la Renta.