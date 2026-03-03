Вона не завжди була місіс Трамп. Яке прізвище було у Меланії до заміжжя

Перша леді вже багато років носить прізвище чоловіка

Меланія Трамп — дружина Дональда Трампа та перша леді США, яка вже вдруге набула цього статусу після перемоги чоловіка на виборах. Вона єдиний раз була одружена і носить прізвище чоловіка. Однак до заміжжя вона мала інше прізвище.

"Телеграф" розповідає, як звали Меланію до весілля із Дональдом Трампом.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Меланія до Трампа

Перша леді США народилася 26 квітня 1970 року у Словенії, у місті Ново Місце. Тоді країна була частиною Югославії. З юних років вона розпочала модельну кар’єру та працювала з агентствами по всій Європі. А вже 1996 року перебралася до Нью-Йорка, де продовжила займатися моделінгом.

На той час Меланія мала прізвище Кнавс. Вона виходила із сім’ї простих робітників. Її батько Віктор Кнавс працював шофером (зокрема водієм мера), а згодом став успішним продавцем автомобілів та запчастин у державній компанії. Мама була співробітницею на державній фабриці дитячого одягу "Jutranjka" у Сєвниці. Вона займалася створенням лекал та моделюванням одягу.

Меланія та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Батьки Меланії переїхали до США слыдом за дочкою. У 2018 році вони офіційно стали громадянами США, пройшовши процедуру натуралізації. Мама Меланії Амалія Кнавс пішла з життя у січні 2024 року.

Після заміжжя у 2005 році з Меланії Кнавс вона стала Меланією Трамп. У 2006 році майбутня перша леді народила Дональду Трампу сина Беррона і того ж року офіційно отримала громадянство США.

Меланія Трамп та її син Беррон. Фото: Getty Images

