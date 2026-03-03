Вона не завжди була місіс Трамп. Яке прізвище було у Меланії до заміжжя
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перша леді вже багато років носить прізвище чоловіка
Меланія Трамп — дружина Дональда Трампа та перша леді США, яка вже вдруге набула цього статусу після перемоги чоловіка на виборах. Вона єдиний раз була одружена і носить прізвище чоловіка. Однак до заміжжя вона мала інше прізвище.
"Телеграф" розповідає, як звали Меланію до весілля із Дональдом Трампом.
Меланія до Трампа
Перша леді США народилася 26 квітня 1970 року у Словенії, у місті Ново Місце. Тоді країна була частиною Югославії. З юних років вона розпочала модельну кар’єру та працювала з агентствами по всій Європі. А вже 1996 року перебралася до Нью-Йорка, де продовжила займатися моделінгом.
На той час Меланія мала прізвище Кнавс. Вона виходила із сім’ї простих робітників. Її батько Віктор Кнавс працював шофером (зокрема водієм мера), а згодом став успішним продавцем автомобілів та запчастин у державній компанії. Мама була співробітницею на державній фабриці дитячого одягу "Jutranjka" у Сєвниці. Вона займалася створенням лекал та моделюванням одягу.
Батьки Меланії переїхали до США слыдом за дочкою. У 2018 році вони офіційно стали громадянами США, пройшовши процедуру натуралізації. Мама Меланії Амалія Кнавс пішла з життя у січні 2024 року.
Після заміжжя у 2005 році з Меланії Кнавс вона стала Меланією Трамп. У 2006 році майбутня перша леді народила Дональду Трампу сина Беррона і того ж року офіційно отримала громадянство США.
Раніше "Телеграф" розповідав, що син Трампа та Меланії ухилянт. Американці вимагають відправити Беррона на Близький Схід.