В озері можуть бути ще більші: рибалка упіймав сома-монстра (фото)

Цій рибині можливо 45 років

Австрієць Франц Блюм витягнув з Боденського озера гігантського сома. Риба мала близько 2,6 метра завдовжки й важила 109 кілограмів. Подібний улов став найбільшим у кар'єрі рибалки.

Франц ловив сома поблизу місця, де річка Рейн впадає в озеро. За оцінками експертів, рибі близько 45 років. Блюм зазначив, що він ніколи не зустрічав такого великого сома в Боденському озері, як написали у "Topky.sk".

"Я ніколи не ловив такої важкої риби в Боденському озері. Це справжня торпеда", – розповів рибалка австрійському телеканалу ORF. Він також припускає, що подібні великі улови можуть з’являтися частіше через м’якші зими останніх років.

Огромный улов в Боденском озере. Фото: Facebook

Соми, як написали у виданні, є одними з найбільших прісноводних риб у Європі й можуть досягати трьох метрів завдовжки. Вони добре полюють навіть у темряві завдяки чутливому нюху і дотику. У Боденському озері у них майже немає природних ворогів.

За словами рибалки, ймовірно, в озері ще залишаються великі особини, що робить перспективу нових рекордних уловів реальною.

