Назвав Трампа свинею? Медведєв не стримав жовчі після атаки на Іран

Дмитро Медведєв розкритикував "курс Трампа" та заявив про можливість початку Третьої світової війни

На третій день від початку нової війни на Близькому Сході, в керівництві РФ почали активніше реагувати на ситуацію. Зокрема заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився зухвалим порівнянням та вчергове пригрозив ядерною війною.

За його словами, Сполучені Штати Америки та їхні союзники поводяться на Близькому Сході як "свині, яких позбавляють корита". Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАРС.

Що потрібно знати:

В Росії прокоментували війну США та Ірану

Дмитро Медвєдєв порівняв Америку та її союзників зі свинями

Також він вчергове пригрозив світу ядерною війною

"Якщо Трамп продовжить свій шалений курс зі злочинної зміни політичних режимів, Третя світова війна безперечно почнеться. І тригером може стати будь-яка подія. Війна в Ірані – це війна США та їхніх союзників за збереження глобального домінування. Свині не хочуть розлучатися з коритом", — заявив Медведєв.

Він додав, що тепер для самих США зростає небезпека. Адже рішенням про атаку на Іран Трамп "поставив усіх американців під потенційний удар у відповідь".

Дмитро Медведєв

Він також відповів на питання, чи є гарантія безпеки для РФ в такій ситуації. Наприклад, якщо "одного разу хтось у західних столицях вирішить розв'язати проблему з агресивною Москвою, так як в Ірані", заступник глави Ради безпеки РФ вдався до своєї звичної риторики .

"Гарантія одна: США бояться Росію і знають ціну ядерного конфлікту. У разі його виникнення Хіросіма і Нагасакі будуть дитячою грою в пісочниці", — заявив Медведєв.

Дмитро Медведєв та Дональд Трамп під час церемонії відкриття саміту АСЕАН у Манілі, Філіппіни, 13 листопада 2017 року. Фото Reuters

