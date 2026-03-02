Чому Росія "кинула" Іран: Портников пояснив, як Кремль заробляє на війні союзника

Москва не допомогла Тегерану

Росія може бути головним отримувачем вигоди від затягування конфлікту навколо Ірану. Зростання цін на нафту у разі ескалації або тривалих воєнних дій означатиме для Кремля додаткові доходи на війну в Україні.

Що потрібно знати:

Чим довше триває протистояння навколо Ірану, то вищими можуть бути ціни на нафту

У разі скорочення іранського постачання Китай може збільшити імпорт із Росії

Нафтові доходи критично важливі для стабільності російського режиму

Практична цінність Ірану для Москви зменшилася, зокрема після запуску власного виробництва дронів у РФ

"Скільки Іран буде пручатися Сполученим Штатам, стільки буде зростати ціна на нафту", — наголошує журналіст Віталій Портников. Більш за те, якщо буде ускладнений прохід Ормузькою протокою, Китай буде змушений наростити купівлю нафти у Росії.

Іранці можуть встановити міни, вони можуть обстріляти, вони можуть збільшити ціну фрахту через протоку для страхових компаній. В результаті Китай залишиться приблизно без 35-37% іранської нафти, яку він закупає. Це означає, що Китаю доведеться нарощувати купівлю російської нафти і Російська Федерація буде мати масу можливості підняти ціну цієї нафти для Китаю, тому що у Китаю в буквальному сенсі не буде вибору. Віталій Портников, журналіст

Портников акцентує — саме від ціни на нафту залежить виживання путінського режиму. Українці "мали б бути зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилася якнайшвидше", — зауважує журналіст, адже "затягування цієї війни зовсім нам не на руку".

Росія не допомогла Ірану

Окремо Портников зупинився на тому, що РФ не допомогла Ірану у конфлікті. "Росія вчергове показала, що вона цим всім псевдосоюзникам допомагати не може, а може і не бажає", — зазначає Портников і згадує Башара Асада з Сирії та Ніколаса Мадуро з Венесуели. Іранці звертались до росіян по інформацію щодо літаків Ізраїлю, проте на базах РФ в Сирії "навіть відключили транспондери, що їх потім ізраїльтяни і американці не звинувачували в тому, що вони беруть якусь участь у цій війні на боці Ірану".

Для іранців це — "неприємне розчарування", зазначає Портников. Він зауважив, що Іран вже не потрібен РФ для отримання військової допомоги, адже "шахеди" вже збираються в Росії. Проте, на думку журналіста", ще невідомо чи втратить Росія цього союзника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ормузька протока забезпечує трансфер 20% світової нафти. На думку експертів, якщо танкери не зможуть проходити — вже за 4 тижні в Азії може початися дефіцит палива. Наслідки блокування протоки можуть торкнутися і України.