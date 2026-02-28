Головне - виснаження Росії, а не переговори: Фейгін оцінив шанси закінчення війни

Російське керівництво боїться можливої реакції свого населення на раптове оголошення мобілізації

Керівництво Росії виграє час шляхом затягування перемовин про припинення війни, оскільки на може мобілізувати всі ресурси, попри високі втрати на фронті. Кремлю треба продовжувати створювати ілюзію, що війна на населення РФ ніяк не впливає.

Влада остерігається непередбачуваності російського населеня, тому тримає певний баланс між мілітаризацією та звичним існуванням росіян. Про це правозахисник та член опозиційної російської платформи при ПАРЄ Марк Фейгін розповів у подкасті Наталії Мосейчук.

Що потрібно знати:

Росія не здається країною здатною нескінченно воювати

В Кремлі розраховують домогтись перемоги над Україною без повної мобілізації

Путін прагне створювати ілюзію мирних часів

"Я взагалі в мирний процес в формі переговорів із цими човниковими посланцями, не бачу перспективи. Інше питання, що паралельно розвивається — це виснаження самої Москви. Воно поки що недооцінене і поки що незрозуміло до кінця, але, мабуть, цей процес набирає якісь галопуючі оберти, хоча ми до кінця всього не знаємо. Вже надто довго це триває і виснаження має зовсім іншу енергію відновлення. Тобто Москва не отримує належним чином всього чого потребує, хоча й про Україну це можна теж сказати", — зазначив Фейгін.

Росія знаходиться і під зовнішнім тиском і одночасно "просідає" від власної тяжкості. Також очевидною є й незграбність державного апарату.

"Вони від громіздкості самого цього квізіімперського колосу опинились під власним тягарем. Вони не можуть, мобілізувати всі ресурси. У них корупція висока, у них великі витрати. Але їм всередині країни треба продовжувати створювати ілюзію, що війна на них ніяк не впливає. І тому вони підтримують певний баланс між мілітаризацією та звичним існуванням. В Кремлі бояться невідомості. Непередбачуваності наслідків оголошення повної мобілізації. Час іде, і відчуття того, що, це може викликати непередбачувану реакцію, воно в Путіна є, і він вичікує до кінця", — підкреслив Фейгін.

