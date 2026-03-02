Скільки українців вірять в перемовини та готові віддати Донбас? В опитуванні знайшовся цікавий момент

Опитування було проведено у лютому

Переважна більшість українців (70%) – не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. Крім того, 57% українців не згодні віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.

Що треба знати:

Українці скептично ставляться до можливості досягти миру внаслідок переговорів, що тривають

Більшість не готові поступитися територіями в обмін на гарантії миру

Черговий раунд переговорів відбувся наприкінці лютого, але фактично вони зайшли у глухий кут

Про це свідчать дані свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Його було проведено впродовж 12-24 лютого 2026 року.

Чи вірять українці в успіх переговорів

Як вже було зазначено, 70% опитаних не вірять, що переговорний процес, що триває зараз, призведе до миру. Вірять у це — 25% українців. Решта 5% не визначилися зі своєю думкою. Думка українців з цього питання практично не змінилася у порівнянні з серединою січня 2026 року. У опитуванні, що було проведено тоді, українці пояснювали це позицією Росії.

Чи вірять українці в успіх переговорів, опитування КМІС

Чи готові українці на виведення військ з Донбасу

У лютневому опитуванні 57% українців категорично не погоджуються на виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Загалом готові (хоча переважно – неохоче) – 36%. Решта 7% опитаних не змогли визначитися або відмовилися відповідати.

При цьому кількість тих, хто не готовий віддати Донбас РФ дещо зросла. у кінці січня 2026 року категорично проти було 52% опитаних.

Чи готові українці віддати Росії Донбас, опитування КМІС

Окремо зазначимо, що ми в цьому запитанні нічого не говорили про офіційне визнання територій Донбасу частиною Росії. Скоріше за все, якби ми прямо передбачали, що Україна має це офіційно визнати і назавжди відмовитися від територій, рівень підтримки пропозиції був би нижчим, — наголосили у КМІС

Цікаво, що найбільше готові до поступок українці 18-44 років. Найменша готовність до поступок серед жителів західних областей та Києва.

Переговори про завершення війни в Україні — що відомо

Наприкінці лютого в Женеві пройшов черговий раунд переговорів про мир в Україні. За їхніми підсумками секретар РНБО Рустем Умєров поінформував, що вони відбувалися у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною, — написав Умєров

Він додав, що увагу було зосереджено на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

Однак найбільш суперечливе питання вирішити не вдається. Йдеться саме про території Донецької області. Росія вимагає, щоб ЗСУ залишили Донбас, віддавши їй повний контроль над регіоном. Для України це неприйнятно. Тому фактично, переговори зайшли у глухий кут.

Як повідомляв "Телеграф", за словами президента України Володимира Зеленського, наразі не відомо, коли буде нова тристороння зустріч, але робота над цим триває. Ймовірно, черговий раунд може відбутися протягом наступних тижнів.