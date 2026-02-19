Сім "мінімалок" в одному образі: перша леді відвідала школи у піджаку від люксового бренду

Зеленська перевірила оновлені харчоблоки Хмельниччини

Перша леді України Олена Зеленська відвідала навчальні заклади на Хмельниччині, де впроваджують реформу шкільного харчування. Під час поїздки вона оглянула оновлені їдальні та харчоблоки, а також поспілкувалася з керівництвом шкіл і учнями. Водночас увагу привернув і її діловий образ — зокрема піджак від італійського бренду Max Mara, вартість якого перевищує тисячу фунтів стерлінгів.

Що варто знати

Олена Зеленська відвідала Хмельниччину, щоб оцінити модернізацію їдалень та впровадження нових стандартів харчування в закладах освіти

Перша леді обрала для цієї події коштовний піджак від відомого італійського бренду Max Mara

Обрана модель з вовни та шовку коштує понад 60 тисяч гривень і, ймовірно, належить до архівних колекцій

Йдеться про модель Nereo з вовни, мохеру та шовку, представлений у колекції бренду Max Mara. За інформацією міжнародних онлайн-ритейлерів, вартість такого піджака становить 1 072 фунти стерлінгів. За актуальним курсом це понад 62 тисячі гривень.

Олена Зеленська. Фото: Офіс президента України

Олена Зеленська у піджаку Max Mara. Фото: Офіс президента України

Олена Зеленська. Фото: Офіс президента України

На офіційному сайті бренду немає саме цієї моделі, схоже, це вінтажна колекція. Образ перша леді доповнила стриманими аксесуарами та базовими елементами гардероба, зберігши діловий стиль. Вбрання відповідало формату робочої поїздки — без зайвих акцентів, із фокусом на офіційній частині заходів.

Піджак від бренду Max Mara

Нагадаємо, що під час візиту Олена Зеленська ознайомилася з впровадженням реформи шкільного харчування. В одному з навчальних закладів повністю оновили харчоблок і їдальню, а в іншому — сучасні стандарти якості були закладені ще на етапі проєктування та будівництва школи. Про це повідомили у Telegram-каналі Офісу президента України.

