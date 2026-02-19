Зеленський згоден на вибори? Який рейтинг у президента зараз та що каже

Запропоноване Росією перемир'я на два місяці — це не мир

Росія хоче замінити чинного президента України Володимира Зеленського. В Кремлі пропонують двомісячне перемир'я, щоб провести вибори, а потім вже підписувати мирну угоду.

Про це розповів Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. За його словами, Україна — не Росія і провести вибори за два тижні не реально.

Що треба знати:

Росії потрібен новий лідер в Україні, аби мирна угода перетворилась на капітуляцію

Президент готовий провести вибори, але за умови забезпечення безпеки

Довіра українців до Зеленського становить понад 50% на початок 2026 року

"Думаю, наші партнери мають відповісти на одне запитання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше — фізичне усунення або інші кроки", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна підтримує пропозиції США, які можуть наблизити мир. Тому навіть протягом двомісячного перемир'я, президент готовий провести вибори. Але це питання має багато підводних каменів, до того ж українці можуть не підтримати вибори під час війни.

"Навіть якщо у нас буде двомісячне перемир'я, це не означає закінчення війни. Але навіть у такому випадку — якщо перемир'я буде тільки на два місяці — можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум, і люди приймуть мир. Я зроблю все можливе, я поговорю з парламентом. Вони змінять закон, сподіваюся", — заявив Зеленський.

Водночас він додав, що думки США про вибори навіяні росіянами, які вважають, що цей процес займає тиждень-два. Однак у відповідь президент наголосив: "Україна — не Росія. Вибори за два тижні це не варіант для нас".

Який рейтинг Зеленського зараз

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 61% українців довіряють президенту Зеленському, тоді як 33% довіри до глави держави не мають. При цьому баланс довіри-недовіри становить +28%. Опитування проводили 23 – 29 січня 2026 року. Участь взяла понад 1000 українців.

Графік довіри до Зеленського. Дані: КМІС

Зауважимо, що Зеленський є президентом України з травня 2019 року. Перевибори мали відбутись у травні 2024 року. Однак Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, наразі війна триває вже 4 роки. За Конституцією, під час воєнного стану проводити будь-які вибори заборонено.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшов третій раунд переговорів між Україною, Росією та США у Женеві.