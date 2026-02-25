Получила награду от Зеленского: что известно о дочери экс-министра обороны Гриценко и как она выглядит
У бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко четверо детей. Его старшая дочь Светлана Гриценко является публичной фигурой и занимается реализацией социально-гуманитарных проектов.
Что известно:
- Светлана Гриценко руководит проектами Recovery и "Возвращение", а также является членом Фонда Виктора Пинчука
- Дочь экс-министра Гриценко получила орден от президента Украины Владимира Зеленского
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Светлана Гриценко и что известно о ее работе и личной жизни. Мы узнали некоторые факты.
Как выглядит старшая дочь Анатолия Гриценко и чем занимается
Старшая наследница бывшего министра Светлана Гриценко родилась 18 ноября 1982 года. Школу окончила с золотой медалью, получила степень бакалавра по специальности "международная экономика" в Киевском национальном экономическом университете, а затем — степень магистра по направлению "международный бизнес" в Университете Стерлинга (Шотландия).
Профессиональную деятельность начинала как эксперт Украинского центра экономических и политических исследований, работала в предвыборном штабе Виктора Ющенко, позже была пресс-секретарем хоккейного клуба "Беркут" и руководителем проектов киевского офиса The PBN Company.
Светлана является публичной фигурой, сейчас она член правления Фонда Виктора Пинчука и руководит социальными проектами Recovery и "Возвращение". Эти инициативы направлены на создание и развитие национальной сети реабилитационных центров для раненых украинских военных, их возвращение к полноценной жизни.
Кроме того, дочь экс-министра участвует в совместной программе с Министерством обороны Украины, предусматривающей расширение масштабов реабилитационной помощи.
За развитие социально-гуманитарных инициатив Светлана Гриценко получила государственную награду — орден "За заслуги" III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Виктора Зеленского.
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что гордится достижениями своей дочери:
Гордимся тобой, доченька! Благодаря усилиям твоим и твоей команды уже более 50 000 наших воинов, искалеченных на фронте, смогли получить достойную помощь и восстановление, физическое и ментальное, это чрезвычайно необходимое, важное и моральное дело
Что касается личной жизни, то известно, что Светлана с 2013 года замужем за Юрием Шаповалом, с которым воспитывает дочь Марию. В социальной сети Instagram дочь бывшего министра делится личными кадрами и рассказывает о своей работе, но мужа старается не "светить".
