Получила награду от Зеленского: что известно о дочери экс-министра обороны Гриценко и как она выглядит

Старшая наследница экс-министра замужем за его бывшим помощником

У бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко четверо детей. Его старшая дочь Светлана Гриценко является публичной фигурой и занимается реализацией социально-гуманитарных проектов.

Что известно:

Светлана Гриценко руководит проектами Recovery и "Возвращение", а также является членом Фонда Виктора Пинчука

Дочь экс-министра Гриценко получила орден от президента Украины Владимира Зеленского

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Светлана Гриценко и что известно о ее работе и личной жизни. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит старшая дочь Анатолия Гриценко и чем занимается

Старшая наследница бывшего министра Светлана Гриценко родилась 18 ноября 1982 года. Школу окончила с золотой медалью, получила степень бакалавра по специальности "международная экономика" в Киевском национальном экономическом университете, а затем — степень магистра по направлению "международный бизнес" в Университете Стерлинга (Шотландия).

Дочь Гриценко работала в штабе Виктора Ющенко

Профессиональную деятельность начинала как эксперт Украинского центра экономических и политических исследований, работала в предвыборном штабе Виктора Ющенко, позже была пресс-секретарем хоккейного клуба "Беркут" и руководителем проектов киевского офиса The PBN Company.

Светлана Гриценко руководит проектами Recovery и "Возвращение".

Светлана является публичной фигурой, сейчас она член правления Фонда Виктора Пинчука и руководит социальными проектами Recovery и "Возвращение". Эти инициативы направлены на создание и развитие национальной сети реабилитационных центров для раненых украинских военных, их возвращение к полноценной жизни.

Светлана Гриценко с дочерью

Кроме того, дочь экс-министра участвует в совместной программе с Министерством обороны Украины, предусматривающей расширение масштабов реабилитационной помощи.

За развитие социально-гуманитарных инициатив Светлана Гриценко получила государственную награду — орден "За заслуги" III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Виктора Зеленского.

Дочь экс-министра Гриценко получила орден от Зеленского

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что гордится достижениями своей дочери:

Гордимся тобой, доченька! Благодаря усилиям твоим и твоей команды уже более 50 000 наших воинов, искалеченных на фронте, смогли получить достойную помощь и восстановление, физическое и ментальное, это чрезвычайно необходимое, важное и моральное дело Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко с дочерью Светланой

Что касается личной жизни, то известно, что Светлана с 2013 года замужем за Юрием Шаповалом, с которым воспитывает дочь Марию. В социальной сети Instagram дочь бывшего министра делится личными кадрами и рассказывает о своей работе, но мужа старается не "светить".

Светлана Гриценко вместе с мужем и дочерью

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь Ким Чен Ына. В 13 лет она будет главной по "ядерке" в КНДР?