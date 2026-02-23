Від гламурної блондинки до ікони елегантності: як виглядала Меланія до шлюбу з Трампом

З'явилися кадри "минулого життя" першої леді США з пишними кучерями та у блискітках

Меланія Трамп — перша леді США та колишня модель словенського походження, яка у молоді роки з'явилася у файлах Епштейна. Після одруження з Дональдом Трампом її стиль став значно стриманішим — гладке укладання, класичні силуети та елегантність замість відвертості.

Що варто знати

До заміжжя з Трампом модель полюбляла гламурні образи з блискітками, рожевий колір та обтислі вбрання, що було частиною її іміджу

На архівних фото 2000-х років першу леді не впізнати — замість ідеально рівного укладання вона носила пишні кучері та експериментувала з блондом

Шлюб із мільярдером змінив її гардероб на стриманий та дипломатичний, де панують класичні костюми, структуровані пальта та закриті сукні

На фото березня 2000 року, зробленому в Нью-Йорку під час прем’єри бродвейського мюзиклу Aida, тоді ще Меланія Кнаус (її дівоче прізвище) з’являється з пишними кучерями. Її волосся виглядає об’ємним і хвилястим — зовсім не таким, до якого звикла публіка останніх років. Макіяж уже тоді нагадував її впізнаваний стиль із м’яким акцентом на очі, однак губи — з характерним для початку нульових глянцевим блиском.

Меланія Трамп у 2000 році. Фото: Getty Images

Ще одне фото квітня 2000 року — із великоднього заходу в Mar-a-Lago. Меланія з’явилася зі світлим, майже блонд волоссям і кучерявою укладкою. Її образ був значно простішим — мінімум макіяжу, біла майка та рожева спідниця. Судячи з цього, можна зробити висновок, що Меланія полюбляла обтислі вбрання з блискітками і рожевий колір, що було характерно для її професії.

Дональд Трамп із Меланією у квітні 2000 року. Фото: Getty Images

Після шлюбу з Дональдом Трампом її стиль поступово трансформувався. Замість блиску й гламурних силуетів — структуровані пальта, класичні костюми, закриті сукні та виважена кольорова палітра. Образ став більш дипломатичним і стриманим, відповідним до ролі дружини мільярдера, а згодом — першої леді.

Меланія Трамп у 2006 році. Фото: Getty Images

Меланія Трамп у 2005 році. Фото: Getty Images

Кар’єра Меланії почалася ще в дитинстві. У п’ять років вона вперше вийшла на подіум, у 16 — уже знімалася в рекламних кампаніях. Перші професійні фото вона зробила для словенського фотографа Стане Єрко, а у 18 років підписала контракт із міланським модельним агентством. Згодом вона працювала в Парижі та Мілані, співпрацюючи з європейськими модними брендами. Важливим етапом стало знайомство 1995 року з Паоло Замполлі, співвласником Metropolitan Models, який допоміг їй вийти на американський ринок.

Меланія і Дональд Трамп у лютому 2026 року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп став посміховиськом, відповідаючи на банальне питання про Меланію. Президент США втратив дар мови, як тільки розмова торкнулася любовних справ.