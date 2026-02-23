Чи принесе зустріч Зеленського з Путіним мир? Голова МЗС Німеччини дав прогноз

Європа підтримує Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не бачить готовності Росії дійти до компромісу у досягненні припинення війни в Україні. Він наголосив, що Україна готова до поступок, тепер черга РФ показати свою готовність.

Що треба знати:

Якщо Путін готовий зустрітися с Зеленським, така зустріч має відбутися

Однак немає жодних ознак, що Кремль готовий до компромісів

Європа залишається разом з Україною, сумніватися в цьому не варто

Про це Йоганн Вадефуль заявив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Він сказав про це у контексті можливого саміту між президентом України Володимиром Зеленським, главою Росії Володимиром Путіним і, можливо, президентом США Дональдом Трампом.

Ні, я не бачу з російського боку жодної готовності справді дійти до компромісу. Тож допоки це не так, на нашу думку, ми маємо бути готові, звісно, до переговорів, і президент Зеленський готовий до переговорів. Але тепер черга за Росією показати, що вона готова щось віддати Україні. Це, я б сказав, актуально цього року, і Європа має бути на боці України, — Йоганн Вадефуль

Глава МЗС Німеччини додав, що якщо Путін готовий до зустрічі з президентом України, вона має відбутися. Позиція Європи однозначна — вона підтримує Україну.

Ми є прихильниками України. І якщо Росія, якщо пан Путін був би готовий до переговорів, то пану Зеленському належало б зустрітися з ним. Будь ласка, не ставте під сумнів позицію Європи у цій ситуації. Вона чітка — ми разом із Україною, — резюмував Йоганн Вадефуль

Нагадаємо, у свіжому звіті до Конгресу США за операцією "Атлантична рішучість", який є у розпорядженні "Телеграфу", вказано, що територіальні вимоги Росії та питання щодо гарантій безпеки для України з боку союзників є головними перешкодами для досягнення миру. Новий звіт потрапить напряму до американських законодавців, які багато в чому визначають політику США щодо України, Європи та решти союзників.