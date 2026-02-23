ЕС избавляется от "зависимости": может ли Европа восстановить экономические отношения с РФ

Европа не готова вернуться к торговле и экономическим связям с РФ

Несмотря на слухи о возобновлении прямого диалога и экономических отношений с РФ, Евросоюз понимает, что необходимо продолжать поддержку Украины. На этом этапе очень важно не сбавлять давление на агрессора.

Именно поэтому Евросоюз принял стратегические решения о невозможности возобновления закупок российских энергоносителей и пресматривать их не намерен. Об этом во время общения с украинскими журналистами в Брюсселе заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис в ответ на вопрос корреспондентки "Телеграфа".

Что нужно знать:

Евросоюз понимает важность поддержки Украины

ЕС не планирует налаживать экономические отношения с Россией

Европейские страны не планируют возобновлять импорт энергоносителей из РФ

Поддержка Украины

"Сейчас важно продолжать поддержку Украины и сохранять давление на Россию. Учитывая, что США больше не оказывают новую финансовую или военную помощь Украине, ЕС усилил свою поддержку. Именно поэтому объем нашей помощи на эти два года существенно больше, чем раньше. В настоящее время она покрывает по меньшей мере две трети финансовых потребностей Украины, оставляя партнерам необходимость обеспечить не более одной трети", — подчеркнул Домбровскис.

Валдис Домбровскис. Фото "Телеграф"

Он добавил, что ЕС не собирается пересматривать санкционную политику в отношении РФ. Так что давление на государство-агрессора будет продолжаться.

"Как я уже отмечал, мы готовим 20-й пакет санкций, и среди предусмотренных мер — полный запрет на предоставление морских услуг. В идеале мы хотели бы реализовать это в сотрудничестве и координации со странами G7 и США. Именно таков наш подход к взаимодействию с США по этому вопросу", — пояснил Домбровскис.

Каким должно быть завершение войны

Еврокомиссар пояснил, что в относительно "мирного процесса" между Украиной США и Россией, ЕС настаивает на необходимости обеспечения справедливого и длительного мира с реальными гарантиями безопасности. По его словам, очень важно, чтобы прекращение боевых действий не стало лишь очередной паузой для России с целью перегруппировки и продолжения агрессии.

"Говоря шире, ЕС уже принял стратегические решения, в частности, относительно избавления от зависимости от поставок российского ископаемого топлива. Возврат к этой зависимости не планируется. Мы уже приняли решение полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей, и никаких планов по возобновлению импорта нет", — подчеркнул Домбровскис.

Валдис Домбровскис

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль не видит готовности России к компромиссу по вопросу прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли сможет принести мир.