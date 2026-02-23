Екстрені постачання електроенергії зі Словаччини припинено: що це за енергія і чи критична для України

Прем'єр Словаччини погрожує переглянути свою позицію щодо членства України в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні. Це рішення діятиме до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Також, за його словами, в січні 2026 року аварійні постачання знадобилися для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Відповідну заяву Фіцо оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Що потрібно знати:

Прем'єр Словаччини заявив про припинення подачі електроенергії в Україну

Причиною стало призупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба"

Частка електроенергії, яка надходила зі Словаччини, майже не впливає на покриття потреб України

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає. Лише в січні 2026 року ці аварійні постачання знадобилися для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов’язань. Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", — заявив Фіцо.

За його словами, це триватиме до того часу, коли Україна відновить транзит нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба".

Фіцо також поскаржився, що хотів обговорити ситуацію з президентом Володимиром Зеленським, але отримав повідомлення, що "український президент готовий до розмови лише після 25 лютого".

"Словаччина має право на постачання нафти. Тому на запитання, чи бажає український президент подальших взаємних кроків, має відповісти сам український президент і вирішити, коли буде відновлено постачання нафти. Хочу запевнити пана президента, що до таких кроків ми не лише готові, а і як суверенна держава маємо на них повне право", — додав він.

Нагадаємо, що кілька днів тому, Угорщина припинила постачання дизельного пального до України. Тож ці дві країни вимагають, щоб Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", який був зупинений внаслідок російської атаки на перекачувальну станцію в Бродах.

Наскільки це критично для України

Експерт з енергетичних питань Михайло Гончар в коментарі "Телеграфу" пояснив, що Україна отримує електроенергію з чотирьох напрямків — через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. При цьому сумарний максимум імпорту складає не більше 2,4 гігавата, через технічні обмеження.

Водночас зимовий пік споживання в Україні — 18 гігават. Навіть за умов, якщо з усіх чотирьох напрямків одночасно припиниться постачання, це не покриє і 15% від необхідного. А зі Словаччини надходило не більше 5%.

Михайло Гончар

Що таке екстренні поставки

В Україні аварійні відключення відбуваються коли виходить з ладу якийсь елемент енергетичної інфраструктури. Вони можуть бути пов’язані із воєнними діями і стаються, якщо через обстріли пошкоджено чи зруйновано об'єкти енергетичної інфраструктури. В таких випадках український оператор звертається за допомогою до інших держав, які і постачають електроенергію в екстреному порядку для забезпечення критичної інфраструктури.

Михайло Гончар пояснив, що у Фіцо просто фізично не має такого важеля, яким бі він міг припинити екстрені постачання, які необхідні для функціонування критичної енергетичної інфраструктури. Оскільки Словаччина, як і Україна, є членами європейського консорціуму, який не дозволяє будь-які дії щодо таких обмеженнь.

"Національний оператор Словаччини є частиною європейського об'єднання, частиною якої є і ми, у вигляді нашого оператора Укренерго. Тому будь-які дії з урядового рівня будь-якої країни, неважливо це Словаччина, Угорщина чи будь-яка інша країна — член цього об'єднання, не мають можливості робити будь-які обмеження на функціонування критичної енергетичної інфраструктури", — зазначив експерт.

Експерт з кліматичної та енергетичної політики, директор кампаній Stand With Ukraine Олег Савицький в коментарі "Телеграфу" вказав на важливий нюанс: Україна не зобов'язана купувати електроенергію саме у словацьких виробників.

"Україна може купувати на ринку на добу вперед, отримуючи мікс електроенергії від будь-яких трейдерів — це може бути електроенергія з Німеччини, чи з Австрії, чи з будь-якої країни Євросоюзу. А Словаччина зобов'язана передати як учасник європейського ринку. Тобто Фіцо може забороняти скільки завгодно — але якщо хтось у Німеччині продав нам електрику, Словаччина за правилами зобов'язана пропустити її через свою мережу", — пояснив він.

Олег Савицький

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початку 2025 року Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера про вступ України до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Віктор Орбан переконаний, що інтеграція України до ЄС принесе війну до Європи.