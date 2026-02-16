Попри здорожчання продуктів: що можна приготувати на вечерю всього за 44 гривні (відео)

Список продуктів та нюанси підрахунку — у матеріалі.

Приготувати вечерю за мінімальну суму складно, проте можна, що особливо актуально для українців на тлі підвищення цін. Зробити повноцінний прийом їжі, з м'ясною частиною та салатом можна усього за 44 гривні.

Цікавий варіант показала блогер ormandi. Вона порахувала вартість порції вечері з картоплі — традиційні зрази.

Для того, щоб приготувати вечерю на одну людину, потрібно 260 грамів картоплі, 30 грамів борошна, пів яйця, половина цибулини та 110 грамів фаршу. Як свіжі овочі для більш збалансованої тарілки — січена пекінська капуста. З такої кількості інгредієнтів у авторки вийшли дві зрази.

Однак коментатори вказали на кілька нюансів в витратах на рецепт. По-перше, купити половину яйця або 30 грамів борошна не можна. Також у рецепті не порахована вартість смаження: масло та комунальні витрати. Однак рецепт залишається недорогим попри всі ці нюанси.

Ціни на продукти

Заначимо, що цьогоріч в Україні ціни на овочі були достатньо невисокими. Восени після збору врожаю вони коштували копійки, та й у лютому ціни поки тримаються. З овочів можна приготувати кілька цікавих страв, розповідав "Телеграф".

Однак в 2026 році може значно здорожчати хліб, та й борошно виросте в ціні. На думку експертів, зростання цін спричинить підвищення вартості пшениці.

Раніше "Телеграф" зазначав, що на кілька гривень зросте вартість бензину. Більша частина українського бензину зараз імпортний, адже потужності зруйновані.