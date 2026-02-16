Ціни на бензин зростуть на 2-2,5 грн: експерт назвав терміни

На українських заправках готують нові прайси

Вартість бензину, дизелю та автогазу в Україні може збільшитись уже до кінця лютого. Зростання прогнозують на рівні 2-2,5 грн за літр порівняно з поточними показниками.

Про це "Телеграфу" розповів паливний експерт Леонід Косянчук. Головна причина — завершення так званого мертвого сезону та збільшення споживання.

"Ближче до весни закінчується "мертвий" сезон, збільшується споживання в мережах", — пояснив експерт.

Що впливає на вартість пального

Леонід Косянчук назвав кілька факторів, які тиснуть на ціни. З 1 січня в Україні запровадили нові акцизи — вони спричинили ріст цін на пальне приблизно на 2 грн за літр. Витрати на логістику та власну генерацію електроенергії теж додають до вартості.

"До кінця місяця я би десь очікував від 2 до 2,5 грн на літр від того, що ми сьогодні маємо в середньому", — зазначив фахівець. Він також додав, що різниця між цінами в преміальних мережах і дискаунтерів сягає 8-9 грн за літр.

Чому різні АЗС продають по різних цінах

Експерт пояснив розбіжність у вартості особливостями роботи заправок. Преміальні бренди тримають на зміні 20-25 співробітників, а дискаунтери обходяться одним-двома операторами. Відповідно, витрати на персонал суттєво відрізняються.

Середні ціни на пальне

На питання, чи є в Україні підроблене чи неякісне пальне, Косянчук відповів, що це міф.

"Бадяжити з чого? З 92-го бензину, а де його взяти? В Україні виробництва немає — воно знищено. На заході його не виробляють, де його взяти?" — наголосив експерт. За його словами, близько 90% пального на українському ринку — це імпорт від одних постачальників.

Леонід Косянчук зазначив, що сьогодні до 80% наповнення роздрібних мереж відбувається за допомогою автоцистерн. "Зберігати паливо на нафтобазах ризиковано через загрозу ракетних ударів", — каже Косянчук.

Що відбувається з цінами на нафту у світі

На початку січня ціна нафти Brent становила 60 доларів за барель, зараз уже 70. Проте Косянчук пояснив, що публікують не ціни продажу, а фʼючерси — протоколи про наміри, а не реальну вартість покупки.

"Біржа — це 80% фінансовий спекулятивний інструмент фондового ринку", — підкреслив експерт. Він додав, що менш як 4% фʼючерсів мають фізичне втілення. Тому реальна ціна коригується залежно від ситуації на момент закупівлі.

Вплив генераторів на споживання пального

Генератор

Попит на пальне для генераторів не став вирішальним фактором для ринку. Леонід Косянчук не вважає ці обсяги критичними. "Якщо там десь і було зростання на 10%, ну, то й слава Богу", — сказав експерт.

Він навів власний приклад: "За два місяці купив лише дві каністри по 20 літрів для генератора, тоді як щотижня заправляє машину майже на 80 літрів. На ситуацію більше вплине завершення мертвого сезону та активізація поїздок".

За багаторічними спостереженнями, після 20 лютого традиційно збільшується споживання пального. Це стосується не лише України, а всієї Європи. Сніг зійде, почнуться сільськогосподарські роботи, зросте потреба в дизельному паливі та бензині.

"Співвідношення попит-пропозиція є дуже вагомим регулятором ціни", — пояснив Косянчук. Коли попит перевищить пропозицію, вартість піде вгору.

Проблеми паливної галузі

Експерт назвав кілька складнощів, з якими стикається галузь. Логістика ускладнилася через стан доріг, перепони на кордоні та дефіцит водіїв бензовозів. Робота водія бензовоза настільки важка, що після 60-70 років її фізично неможливо виконувати.

"Пальне — це також кров економіки", — наголосив Леонід Косянчук. Він вважає, що водіям бензовозів варто дати 75% бронювання замість поточних 50%. Це не просто водії — вони проходять навчання, отримують сертифікати та досвід.

Ще одна проблема — відсутність місць для зберігання палива. Мережі змушені працювати "з коліс", тримаючи лише тижневий запас. Проте це мінімізує ризики під час обстрілів.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що експерт розповів про проблеми з постачанням пального в Україну. Уряду потрібно шукати альтернативні шляхи ввезення пального через західний та південний кордон