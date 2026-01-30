У Ростові виступав не Янукович? Чи був двійник у президента-втікача (фото)
Чутки виникли через "помолодівшу" зовнішністьта жестикуляції Януковича
Припущення, що політичні лідери використовують двійників, давно не викликають подиву. Ходить безліч чуток про дублерів президента Росії Володимира Путіна, а чи був колись двійник у президента Януковича?
Що відомо:
- Вперше чутки про двійника Януковича з’явилися у 2014 році, коли він втік з України та вдруге виступав у Ростові
- Екснардеп Тарас Чорновіл був колись довіреною особою Януковича та заявив, що замість експрезидента на прес-конференцію вивели двійника
Чи був двійник у Віктора Януковича
Після втечі Віктора Януковича у 2014 році він вийшов на зв’язок із Ростова в Російській Федерації. Але його поява на другій прес-конференції викликала чутки про те, що замість справжнього Януковича росіяни на публіку відправили його двійника.
Таке припущення висловив екснардеп Тарас Чорновіл, який свого часу був довіреною особою Януковича та входив до "Партії регіонів".
За словами політика, на першій конференції виступав 100-відсотковий Янукович, а вдруге на публіці з’явився "загримований актор", який намагався копіювати манеру промови та звички колишнього президента, проте він "перегравав":
Вчора я дивився виступ гарного актора, котрий перегравав, копіюючи Януковича. Може, я помиляюсь. Може, цей вплив якихось ліків, наркотиків, стимуляторів, але я тієї людини, з якою працював чотири роки і за якою спостерігав наступні шість років, учора в Ростові не побачив
Свідки відзначали відмінності у зовнішності, жестах та манері виступу – відрізнялися брови, очі та голос. За їхніми словами, людина на другому брифінгу була нижчою на зріст, а Тарас Чорновіл додав, що вона і виглядала на "років 10 молодше":
Я підозрюю, що це двійник. Я не знаю, що з Януковичем: чи живий він, чи раптом відмовився грати в цю гру. Сьогодні гравець уже не Янукович, а Путін
Політик не стверджував, що Янукович може бути мертвим, але не виключав, що він міг бути тяжко хворим або навіть паралізованим, а показ "легітимного" президента був вигідний Росії.
