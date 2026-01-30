У Ростові виступав не Янукович? Чи був двійник у президента-втікача (фото)

Чутки виникли через "помолодівшу" зовнішністьта жестикуляції Януковича

Припущення, що політичні лідери використовують двійників, давно не викликають подиву. Ходить безліч чуток про дублерів президента Росії Володимира Путіна, а чи був колись двійник у президента Януковича?

Що відомо:

Вперше чутки про двійника Януковича з’явилися у 2014 році, коли він втік з України та вдруге виступав у Ростові

Екснардеп Тарас Чорновіл був колись довіреною особою Януковича та заявив, що замість експрезидента на прес-конференцію вивели двійника

Чи був двійник у Віктора Януковича

Після втечі Віктора Януковича у 2014 році він вийшов на зв’язок із Ростова в Російській Федерації. Але його поява на другій прес-конференції викликала чутки про те, що замість справжнього Януковича росіяни на публіку відправили його двійника.

Віктор Янукович у 2014 році у Ростові, Фото: Getty Images

Таке припущення висловив екснардеп Тарас Чорновіл, який свого часу був довіреною особою Януковича та входив до "Партії регіонів".

За словами політика, на першій конференції виступав 100-відсотковий Янукович, а вдруге на публіці з’явився "загримований актор", який намагався копіювати манеру промови та звички колишнього президента, проте він "перегравав":

Вчора я дивився виступ гарного актора, котрий перегравав, копіюючи Януковича. Може, я помиляюсь. Може, цей вплив якихось ліків, наркотиків, стимуляторів, але я тієї людини, з якою працював чотири роки і за якою спостерігав наступні шість років, учора в Ростові не побачив Тарас Чорновіл

У Януковича міг бути двійник, Фото: Uain.press

Свідки відзначали відмінності у зовнішності, жестах та манері виступу – відрізнялися брови, очі та голос. За їхніми словами, людина на другому брифінгу була нижчою на зріст, а Тарас Чорновіл додав, що вона і виглядала на "років 10 молодше":

Я підозрюю, що це двійник. Я не знаю, що з Януковичем: чи живий він, чи раптом відмовився грати в цю гру. Сьогодні гравець уже не Янукович, а Путін Тарас Чорновіл

Політик не стверджував, що Янукович може бути мертвим, але не виключав, що він міг бути тяжко хворим або навіть паралізованим, а показ "легітимного" президента був вигідний Росії.

Віктор Янукович, Фото: Getty Images

