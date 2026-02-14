Китайський парадокс. В США пояснили, яку роль має Пекін у війні проти України

На тлі допомоги Москві Пекін заявляє, що підтримує територіальну цілісність України

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком у Кремль. За його словами, "цю війну повністю підтримує Китай".

Що треба знати:

Від початку війни Китай неофіційно підтримує Росію, його допомога дає їй змогу продовжувати агресію

Офіційно Пекін заявляє, що він підтримує територіальну цілісність України

Китай вже надавав нам гуманітарну допомогу найбільш активно — у 2022 році

Китай дає змогу Росії продовжувати війну проти України

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Пекін та Москва налагодили тісне співробітництво від початку повномасштабного вторгнення. При цьому Росія залежить від Китаю у постачанні критично важливих деталей та компонентів для безпілотників та інших військових матеріалів.

Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну та завтра припинити цю війну, а також відрізати йому технології подвійного призначення, які вони продають … Китай міг би припинити купувати російську нафту та газ, — сказав Вітакер під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки

Крім того, саме Китай є найбільшим покупцем російської сирої нафти. Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах відвантажувалося по 1,65 млн барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Пекін надасть Україні пакет допомоги для енергетики

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Мюнхені зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Після зустрічі Сибіга заявив, що Китай може відіграти важливу роль у просуванні справедливого миру для України. Пекін нібито підтримує територіальну цілісність та суверенітет нашої країни.

Андрій Сибіга та Ван І

Глава МЗС України також поінформував, що Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Сибіга запросив Ван І в Україну, а той його — у Пекін.

Чи надавав Китай Україні допомогу раніше

Пекін вже надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Китай офіційно направив щонайменше чотири партії гуманітарних вантажів.

Перші дві партії Україна отримала в березні 2022 року на загальну суму близько $2,36 млн (15 млн юанів). Китай передав продукти харчування, ковдри, спальні мішки та засоби гігієни.

У 2023–2025 роках Китай також надсилав Києву гуманітарну допомогу. Частина вантажів надходила через Товариство Червоного Хреста Китаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувалося у перший день Мюнхенської безпекової конференції. Українську делегацію очолює президент України Володимир Зеленський.