Чому в лікарнях можуть відключати світло? МОЗ пояснило, які установи є "критичними"

Лікарні мають пріоритет в отриманні електроенергії

Чи можуть маленькі лікарні, чи амбулаторії в селах мати проблеми з електропостачанням через правила формування переліку "критично важливих"? Що відомо про нові правила у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці.

Що потрібно знати:

До переліку пріоритетного енергопостачання включають лише медоб’єкти з підключеною потужністю від 100 кВт

Переліки формують обласні та Київська міська військові адміністрації

Лікарню можуть не включити до пріоритетного списку через велику кількість споживачів на лінії

Усі медзаклади мають бути забезпечені резервним живленням щонайменше на 24 години

Як стало відомо "Телеграфу" з відповіді Міністерства охорони здоров'я — до переліку "критичних" включають об'єкти внесені до Держреєстру та які мають підключену електричну потужність не менше 100 кВт. Саме таким об’єктам мають забезпечувати пріоритетне електропостачання навіть під час обмежень.

Лікарні мають потребу в функціонуванні багатьох апаратів

Ці переліки формують і затверджують обласні та Київська міська військові адміністрації і погоджує Держенергонагляд. До них входять лікарні та інші медичні установи, яким встановлюється мінімально гарантоване навантаження і яких не відключають від світла в загальному порядку. Проте, навіть якщо об’єкт формально є критично важливим, його не внесуть до переліку пріоритетного електропостачання, якщо він підключений до тієї ж електролінії, що й інші споживачі, і сумарна потужність цих "сусідніх" споживачів перевищує 100 кВт.

Відповідь МОЗ на запит "Телеграфа"

Чи можуть виключити лікарню з переліку критичної інфраструктури

Якщо всі "пріоритетні" об’єкти разом споживають забагато електроенергії — понад 15% від максимальної, яку область зазвичай споживає вдень узимку, — тоді обласна або Київська міська влада має право переглянути список таких об’єктів. Для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей ліміт більший — понад 30 %.

Частину з об'єктів можуть виключити з переліку тих, кого не відключають від світла, щоб зменшити навантаження на мережу. Але виключатимуть не всіх підряд, а з урахуванням того:

наскільки об’єкт є критично важливим,

чи "вплив зазначених об’єктів на забезпечення життєво важливих функцій".

Ба більше, через надзвичайну ситуацію в енергетиці, уряд дозволив обласним адміністраціям та Києву переглянути списки "пріоритетних" споживачів і скоротити їх, щоб більше електрики спрямувати населенню. Проте лікарні не мають відключати.

Заходи …не застосовуються до закладів охорони здоров’я, закладів освіти, об’єктів життєзабезпечення населення та оборонно-промислового комплексу йдеться у відповіді на запит

Що з меншими лікарнями?

Усі об’єкти, які внесені до переліку критично важливих, мають мати резервне живлення (генератори тощо), щоб у разі аварійного відключення світла вони могли працювати автономно щонайменше 24 години. Серед них усі заклади спроможної мережі (кластерні, надкластерні, загальні, надавачі первинної медопомоги) та багатопрофільні лікарні Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей і міста Київ забезпечені ними. Частина медзакладів — мають сонячні батареї.

Загальні заклади спроможної мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові на початку січня раптово відключили електропостачання в кількох лікарнях. При цьому резервного живлення в них не було. Винних в інциденті так і не виявили.