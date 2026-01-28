Разом із сином вступив до лав ЗСУ: де служить "свободівець" Олег Тягнибок і як зараз виглядає

У велику політику Тягнибок прийшов у 1994 році

Головний "свободівець" Олег Тягнибок був народним депутатом трьох скликань та одним із головних "обличь Майдану". А з 2022 року політик, як і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, поповнив лави ЗСУ та продовжує захищати Україну від російських загарбників.

Що відомо:

Олег Тягнибок прийшов у політику 1994 року, очолив партію "Свобода" і був депутатом III, IV та VII скликань Верховної Ради

Під час Революції Гідності Олег Тягнибок був одним із головних лідерів опозиції

З 2022 року ексдепутат поповнив лави ЗСУ, а слідом за ним воювати пішов і його син Гордій

Олег Тягнибок — що про нього відомо

Український політик Олег Тягнибок народився у Львові 1968 року. Тут він закінчив школу, а потім здобув вищу освіту: спочатку в медичному інституті за спеціальністю "хірург", а згодом — диплом юриста.

Олег Тягнибок тричі був нардепом, Фото: oleh.tyahnybok

Політичну діяльність Тягнибок розпочав у 1994 році, ставши депутатом Львівської обласної ради. Згодом він просувався кар’єрними сходами і в 2004 році став лідером Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Олег Тягнибок був народним депутатом трьох скликань (III, IV та VII) і двічі балотувався у президенти (у 2010 та 2014 роках).

Олег Тягнибок – лідер партії "Свобода" Фото: oleh.tyahnybok

Під час Революції Гідності Тягнибок разом із Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком став одним із ключових лідерів опозиції. Його часто називають "обличчям Майдану", оскільки політик регулярно виступав на головній сцені, підтримував активістів та просив їх не піддаватися на провокації.

Олега Тягнибока називають "обличчям Майдану", Фото: oleh.tyahnybok

Де зараз Олег Тягнибок і як виглядає

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Тягнибок вступив до лав Збройних сил України. Нині він має звання підполковника. За даними соцмереж, Тягнибок служить у 128-й механізованій бригаді "Дике поле".

Олег Тягнибок воює у ЗСУ, Фото: oleh.tyahnybok

Слідом за ним воювати пішов і син Гордій. Молодий чоловік приєднався до батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж". У травні 2024 року Олег Тягнибок повідомив, що його спадкоємець отримав поранення на Бахмутському напрямку. Гордія евакуювали через Слов’янськ у Дніпро, він успішно відновився і невдовзі знову повернувся на фронт.

Син Тягнибока служить у Нацгвардії, Фото: oleh.tyahnybok

Політик активно веде сторінку у Facebook, де ділиться важливими новинами про події в Україні, а також досягненнями своєї бригади на фронті. У листопаді 2025 року його сина Гордія, який дослужився до старшого лейтенанта НГУ, було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".

Син Тягнибока отримав нагороду, Фото: oleh.tyahnybok

