Разом із сином вступив до лав ЗСУ: де служить "свободівець" Олег Тягнибок і як зараз виглядає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У велику політику Тягнибок прийшов у 1994 році
Головний "свободівець" Олег Тягнибок був народним депутатом трьох скликань та одним із головних "обличь Майдану". А з 2022 року політик, як і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, поповнив лави ЗСУ та продовжує захищати Україну від російських загарбників.
Що відомо:
- Олег Тягнибок прийшов у політику 1994 року, очолив партію "Свобода" і був депутатом III, IV та VII скликань Верховної Ради
- Під час Революції Гідності Олег Тягнибок був одним із головних лідерів опозиції
- З 2022 року ексдепутат поповнив лави ЗСУ, а слідом за ним воювати пішов і його син Гордій
Олег Тягнибок — що про нього відомо
Український політик Олег Тягнибок народився у Львові 1968 року. Тут він закінчив школу, а потім здобув вищу освіту: спочатку в медичному інституті за спеціальністю "хірург", а згодом — диплом юриста.
Політичну діяльність Тягнибок розпочав у 1994 році, ставши депутатом Львівської обласної ради. Згодом він просувався кар’єрними сходами і в 2004 році став лідером Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Олег Тягнибок був народним депутатом трьох скликань (III, IV та VII) і двічі балотувався у президенти (у 2010 та 2014 роках).
Під час Революції Гідності Тягнибок разом із Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком став одним із ключових лідерів опозиції. Його часто називають "обличчям Майдану", оскільки політик регулярно виступав на головній сцені, підтримував активістів та просив їх не піддаватися на провокації.
Де зараз Олег Тягнибок і як виглядає
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Тягнибок вступив до лав Збройних сил України. Нині він має звання підполковника. За даними соцмереж, Тягнибок служить у 128-й механізованій бригаді "Дике поле".
Слідом за ним воювати пішов і син Гордій. Молодий чоловік приєднався до батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж". У травні 2024 року Олег Тягнибок повідомив, що його спадкоємець отримав поранення на Бахмутському напрямку. Гордія евакуювали через Слов’янськ у Дніпро, він успішно відновився і невдовзі знову повернувся на фронт.
Політик активно веде сторінку у Facebook, де ділиться важливими новинами про події в Україні, а також досягненнями своєї бригади на фронті. У листопаді 2025 року його сина Гордія, який дослужився до старшого лейтенанта НГУ, було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".
"Телеграф" писав раніше, куди зник Сергій Тігіпко і чим займається. Він мало не став президентом, потім пішов у тінь?