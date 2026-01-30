Від нардепа-скандаліста до лейтенанта ЗСУ: де зараз Володимир Парасюк і як він тепер виглядає

Він був сотником Майдану та скандальним депутатом, який влаштовував бійки

Володимир Парасюк — відомий громадський та політичний діяч, який прославився за часів Євромайдану. У 2014 році він став народним депутатом і часто брав участь у бійках із колишніми регіоналами та силовиками. Під час повномасштабної війни ексдепутат пішов служити до Збройних сил України.

Володимир Парасюк став відомим завдяки ультиматуму Януковичу зі сцени Майдану

У 2014 році його було обрано народним депутатом, де запам’ятався активною участю у бійках

З початку повномасштабної війни він служить у ССО і отримав звання лейтенанта

"Телеграф" розповідає, що відомо про Володимира Парасюка та де він зараз.

Володимир Парасюк. Фото: https://www.pravda.com.ua/

Володимир Парасюк – що про нього відомо?

Володимир Парасюк народився 9 липня 1987 року у селі Майдан Львівської області, зараз йому 38 років. Він закінчив Львівський національний університет за спеціальністю "Електроніка", а згодом вивчав право у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. До Майдану та політики Парасюк грав у КВК та займався малим бізнесом.

Його політичний шлях розпочався за часів Євромайдану. Його заява-ультиматум 21 лютого 2014 року зі сцени Майдану, в якій він вимагав відставки Януковича, вважається одним із переломних моментів Революції Гідності.

Володимир Парасюк до війни в Україні Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

На виборах у 2014 році Володимира було обрано народним депутатом. Він працював у комітеті з питань запобігання та протидії корупції. Парасюк запам’ятався українцям не стільки законотворчістю, скільки бійками та потасовками.

Володимир Парасюк із 2022 року служить у ЗСУ. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

Де зараз Володимир Парасюк?

З початку повномасштабної війни в Україні Володимир Парасюк вступив до лав ЗСУ. Він брав участь у боях на Київському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Колишній депутат пройшов шлях від рядового солдата до офіцера — тепер він лейтенант.

Володимир Парасюк у ЗСУ. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

Відомо, що Парасюк воює у складі 8-го окремого полку спеціального призначення (ССО). Тепер він веде менш публічний спосіб життя, проте час від часу дає інтерв’ю та публікує нові пости у соцмережах.

Так, останній пост у його Facebook датований 13 січня 2026 року. У ньому він поділився думками щодо відпустки.

Коли ти 4 роки на війні. І між цього всього проскакує відпустка, ти замість того шоб виспатись, навпаки боїшся витрачати час на сон. Хочеться, щоб день був максимально довгим. Щоб кожну годину витратити там, де тобі добре написав Парасюк

Пост Парасюка у Фейсбук 13 січня

Так зараз виглядає Володимир Парасюк. Фото: https://www.facebook.com/parasiuk87

