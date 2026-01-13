Конкурувала на виборах із Зеленським і думала про суїцид: куди зникла харківська соратниця Януковича Інна Богословська

Після провалу на виборах у 2019 році вона зникла з політичних радарів

Інна Богословська — відома політикиня "старої школи", громадська діячка та юристка. Свого часу вона була народною депутаткою та соратницею Януковича, проте вийшла з фракції "Партії Регіонів" на початку Євромайдану. Після провалу на президентських виборах у 2019 році вона зникла із медійного простору.

"Телеграф" розповідає, що відомо про діяльність Інни Богословської та де вона зараз.

Інна Богословська. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Інна Богословська – що про неї відомо?

Інна Богословська народилася у Харкові 5 серпня 1960 року, зараз їй 65 років. Після школи закінчила Харківський юридичний інститут, а потім навчалася в аспірантурі Інституту держави і права АН СРСР.

Після навчання працювала у Харківській обласній колегії адвокатів. А в 1991 році заснувала одну з перших приватних юридичних фірм у Харкові. Богословська зробила також успішну політичну кар’єру та свого часу стала помітною фігурою на політичній арені України.

Інна Богословська зробила успішну політичну кар’єру. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Вона тричі обиралася народною депутаткою — у III, VI та VII скликаннях Верховної Ради. У 2003-2004 роках очолювала держкомітет з питань регуляторної політики та підприємництва. А у 2007 році обіймала посаду заступниці міністра юстиції.

Протягом своєї політичної кар’єри Богословська у різний час очолювала "Конституційно-демократичну партію", об’єднання "Віче України", була одною із лідерок "Команди озимого покоління".

Інна Богословська тричі була нардепкою. Фото: LB.ua

Довгий час Богословська перебувала у фракції "Партії регіонів" і була соратницею Віктора Януковича. Проте у 2013 році, коли розпочалися події на Майдані, вона вийшла з фракції.

У 2010 та 2019 роках Інна Богословська балотувалася у президенти України. Однак на останніх виборах, коли вона конкурувала з Володимиром Зеленським та іншими кандидатами, набрала лише 0,09% голосів. На цьому її політична кар’єра закінчилась.

Інна Богословська пішла з політики у 2019 році. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Думки про самогубство

У 2022 році Богословська вперше за довгий час дала інтерв’ю, в якому розповіла, що мала серйозні фінансові проблеми. Зокрема вона переживала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років.

Інна Богословська у 2025 році відзначила 65-річчя. Фото: facebook.com/inna.bogoslovska/

Політик зізналася, що на той час навіть думала про самогубство. Якось вона вийшла з машини і годину дивилася на дорогу, на якій був рух у три смуги. Вона хотіла кинутися під колеса, але втрималася.

Я так вийшла з машини, а повз мене три ряди їдуть. І я деякий час, ну довго, може, годину чи більше, я боролася з диким бажанням стрибнути під ці машини. І це було досить серйозно зізналася Богословська

Де зараз та чим займається Богословська?

Після провалу на виборах у 2019 році Богословська заявила, що йде з політики. Вона зосередилася на громадській та менторській діяльності.

Інна Богословська зараз. Фото: https://www.instagram.com/innabogoslovskaya/

У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, експолітикиня засудила російську агресію і залишилася в Україні. Нині Богословська позиціонує себе як менторку та засновницю проекту BIG Platforma. Займається бізнес-консалтингом та проводить мотиваційні лекції.

Інна Богословська зараз. Фото: https://www.instagram.com/innabogoslovskaya/

