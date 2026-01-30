Ключ до закінчення війни не у Вашингтоні: експерт розповів, хто може зупинити РФ
Політичний аналітик стверджує, що насправді умови Кремлю диктує не Трамп
Зупинити війну в Україні здатний не президент США Дональд Трамп, а лідер Китаю Сі Цзіньпін. Саме Пекін сьогодні має вирішальний вплив на Москву та може стати ключем до припинення російської агресії.
Про це в ефірі "Телеграфа" розповів колишній урядовець Польщі, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик Пьотр Кульпа.
Що потрібно знати:
- Сі Цзіньпін може зупинити російсько-українську війну, вважає Кульпа
- Аналітик стверджує, що Кремль залежить від Китаю
- На його думку, у 2026 році можливе зупинення військових дій
За його словами, ім’я людини, здатної зупинити війну в Україні, це не Трамп, як усі стверджують, а саме Сі. Причина цього полягає у повній залежності Росії від Пекіна.
"І якщо у переговорах між Трампом та Китаєм знайдуть якусь угоду, якийсь вихід співіснування, який не вестиме до глобальних конфліктів, тоді обов’язково буде знайдено рішення", – сказав Кульпа.
На думку аналітика, необхідно, щоб Росія призупинила свою агресію без будь-яких умов, вимог та визнань того, що Москва вкрала в України. 2026 року буде багато шансів, щоб це призупинити, вважає ексчиновник.
"Розмови про мир взагалі немає. Мир можливий лише за умови повернення конституційних територій України. Тому що не буде уряду у Києві, який погодиться здати Росії ці території", – резюмував він.
Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що навіть відведення українських військ із неокупованих РФ територій Донецької області не зупинить війну. Оскільки основою російської агресії є не територіальні, а ідеологічні питання.