Політичний аналітик стверджує, що насправді умови Кремлю диктує не Трамп

Зупинити війну в Україні здатний не президент США Дональд Трамп, а лідер Китаю Сі Цзіньпін. Саме Пекін сьогодні має вирішальний вплив на Москву та може стати ключем до припинення російської агресії.

Про це в ефірі "Телеграфа" розповів колишній урядовець Польщі, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик Пьотр Кульпа.

Що потрібно знати:

Сі Цзіньпін може зупинити російсько-українську війну, вважає Кульпа

Аналітик стверджує, що Кремль залежить від Китаю

На його думку, у 2026 році можливе зупинення військових дій

За його словами, ім’я людини, здатної зупинити війну в Україні, це не Трамп, як усі стверджують, а саме Сі. Причина цього полягає у повній залежності Росії від Пекіна.

"І якщо у переговорах між Трампом та Китаєм знайдуть якусь угоду, якийсь вихід співіснування, який не вестиме до глобальних конфліктів, тоді обов’язково буде знайдено рішення", – сказав Кульпа.

На думку аналітика, необхідно, щоб Росія призупинила свою агресію без будь-яких умов, вимог та визнань того, що Москва вкрала в України. 2026 року буде багато шансів, щоб це призупинити, вважає ексчиновник.

"Розмови про мир взагалі немає. Мир можливий лише за умови повернення конституційних територій України. Тому що не буде уряду у Києві, який погодиться здати Росії ці території", – резюмував він.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що навіть відведення українських військ із неокупованих РФ територій Донецької області не зупинить війну. Оскільки основою російської агресії є не територіальні, а ідеологічні питання.