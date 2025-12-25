"Абсолютно дивна ідея": Портников пояснив перший пункт мирного плану

Питання щодо суверенітету України може бути продиктоване Путіним

Перший пункт мирного плану про перевизнання суверенітету України як держави виглядає досить дивним. Адже жодна з країн Європи чи світу прямо не ставила під сумнів це питання, навіть Росія.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников. Він наголошує, що Кремль вважає Україну "вигаданою державою", але про не визнання її суверенітету російський лідер Володимир Путін не говорив.

Що треба знати:

Зеленський нещодавно розповів про 20 пунктів мирного плану, перший з яких — визнання суверенітету України

Путін навряд чи підпише мирну угоду коли-небудь, вважає Портников

Претензії Росії щодо буцімто "нелегітимності" Зеленського припиняться, якщо його замінить проросійська особа

Портников каже: "Перший пункт плану абсолютно безглуздий, як на мене, що суверенітет України буде перепідтверджено. Україна — це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це мають підтвердити. Це абсолютно дивна ідея, тому що ніхто поки що в жодній країні світу не мав сумніву у суверенітеті України. І Російська Федерація тут зовсім не є виключенням".

Адже Путін кілька разів казав, що Україна — це вигадана держава, яка має антиросійські погляди. Журналіст наголошує, що це з правового погляду ніяк не стосується суверенітету країни. Однак тут слід розуміти, що перший пункт плану цілком може бути продиктований Москвою та ховати за собою додаткові "козирі" для Росії.

Портников пояснює, що з 2014 року, після Революції Гідності, Путін часто каже, що в Україні "нелегітимна влада". Хоча він мав особисті зустрічі і з п'ятим президентом Петром Порошенком, і з шостим Володимиром Зеленським. При цьому розмови про "незаконність" їх обрання виникають лише тоді, коли Україна відмовляється йти на поступки.

Фактично, за словами журналіста, зараз Путін вимагає обрати нового президента в Україні та почати відносини держав з чистого аркуша.

"Це чиста дурість. Але таким чином Путін може бажати вийти у майбутньому. Я знову кажу, якщо взагалі виникне колись можливість підписання мирної угоди, я, чесно кажучи, взагалі вважаю, що не буде ніякої мирної угоди, що війна, якщо призупиниться так тільки припиненням вогню колись. Але якщо виникне необхідність якоїсь мирної угоди, так Путін зможе пояснити, чому він відновив співробітництво з новим легітимним керівництвом України", — каже Портников.

Водночас ця нова влада в Україні повинна мати проросійські погляди, лише тоді Кремль може більш-менш заспокоїтись та почати хоч якийсь діалог.

