Не викидайте. Як можна використовувати радянську гусятницю

У багатьох господинь на кухні можна знайти чимало дивного посуду з СРСР, який і викинути шкода, і використовувати не виходить. Досить часто це стосується чавунної гусятниці чи казанів.

"Телеграф" розповість, як їх можна використовувати зараз та чому краще залишити вдома. Зауважимо, що цей посуд досить сильно цінується на ринку, адже виготовлений з чавуна, який не псується.

Чавунна гусятниця — це велика форма з чавуну для запікання гуски чи качки. Вона має дуже товсті стінки та дно, десь до 2 см, а також масивну кришку. Основна перевага такої форми в тому, що завдяки товстим стінкам тепло розподіляється рівномірно, на довго затримується. Таким чином забезпечується повне пропікання качки чи гуски, які готуються довше, ніж курка.

Чавунна гусятниця

Однак зараз господині використовують більш сучасні форми, які дозволяють отримати такий же результат, але легшими шляхами. Але не поспішайте викидати гусятницю чи садити в неї квіти. Адже цей посуд ідеально підійде для приготування плову, соте чи рагу. Завдяки товстим стінкам, страви, які треба кілька годин тримати на повільному вогні, не пригоратимуть.

Плов в гусятниці

Окрім того, в гусятницях та чавунних казанах можна випікати хліб. Він пропікатиметься повільно, даючи дріжджам чи заквасці поступово працювати. Таким чином можна отримати неймовірно пухкий хліб без підгорілого дна.

