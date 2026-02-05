Захоплять за кілька днів: ЗМІ розіграли сценарій нападу Росії на одну із країн Європи

Що відомо про слабке місце НАТО в Балтії

У Європі змоделювали сценарій можливого вторгнення Росії до Литви. За результатами — Росії вдалося досягти умовної перемоги протягом кількох днів, маючи відносно невеликий контингент — близько 15 тисяч військових.

Що потрібно знати:

РФ використовує гуманітарний привід, щоб виправдати воєнну операцію.

Ключова ціль — Маріямполе, втрата міста загрожує відрізанням країн Балтії від НАТО

Литва готується до оборони не перший рік

Про це пише WSJ. Сценарії був змодельований німецькою газетою Die Welt разом з Німецьким центром військових ігор Університету Гельмута-Шмідта Збройних сил Німеччини. В ньому в жовтні 2026 року Росія використовує "гуманітарний привід" проблем в Калінінграді для вторгнення в Литву, зокрема — для захоплення стратегічно важливого міста Маріямполе.

Російське зображення вторгнення як гуманітарної місії було достатнім для того, щоб США відмовилися посилатися на статтю 5 НАТО, яка закликає до союзницької допомоги. Німеччина виявила нерішучість нерішучою, а Польща, хоча й проводила мобілізацію, не направила війська через кордон до Литви. Німецька бригада, яка вже була розгорнута в Литві, не втрутилася, частково тому, що Росія використовувала безпілотники для мінування доріг, що ведуть з її бази.

У результаті — НАТО втрачає ініціативу, а Росія не лише досягає військового успіху, а й підриває довіру до Альянсу та встановлює контроль над Балтійським регіоном.

Що думають в Європі про цю симуляцію

При реальній ситуації, розвіддані до Литви та союзників надійшли б раніше і сценарію можна було б уникнути. Та гібридна тактика РФ має свої переваги. "Така гібридна тактика, особливо в той час, коли багато хто в адміністрації Трампа відкрито підтримує наратив Путіна, становить дедалі більшу загрозу для процесу прийняття рішень НАТО", — цитує видання європейських чиновників.

США та Литва проводять спільні зимові тренування/ Джерело: Армія США/NATO

Чому саме Маріямполе

Маріямполе — невелике місто на 35 тисяч людей, що водночас є стратегічно важливим. Тут — перехрестя основних автомагістралей Європи, де схрещуються магістраль Via Baltica до Польщі, якою йдуть вантажівки в Україну, дорога між Білоруссю та Калінінградом, яку Литва, згідно з договором, повинна підтримувати відкритою для російського руху. Саме траса через Маріямполе має можливості для переміщення військ, техніки та вантажів між Центральною і Північною Європою. У разі втрати міста Литва фактично може бути відрізана від союзників по НАТО.

Маріямполе на карті

Що таке Сувалкський коридор

Сувалкський коридор — це вузька смуга суші між Польщею та Литвою довжиною до 100 кілометрів. Він з'єднує Білорусь із Калінінградською областю РФ. Водночас — єдиний сухопутний шлях, який з’єднує Литву, Латвію та Естонію з іншими країнами ЄС і НАТО.

Сувалкський коридор на карті

Литва вже 10 років готується до найгіршого сценарію

В Литві протягом найближчих 3–5 років очікують зростання загрози з боку Росії. Литва покладається на США та Німеччину у стримуванні загрози — до 2027 року в Литві розгорнута постійна німецька бригада, а НАТО посилює присутність. Підготовку населення, в тому числі і стрілецьку посилили ще з 2015 року.

Найважливішою гарантією безпеки для Литви після саміту НАТО у Варшаві 2016 року стало рішення Альянсу з 2017 року розмістити посилену передову присутність у країнах Балтії та Польщі. Багатонаціональний батальйон НАТО в Литві очолює Німеччина, до нього також входять підрозділи з Нідерландів, Норвегії, Бельгії, Чехії, Франції, Хорватії, Люксембургу та Ісландії.

Східний фланг НАТО, дані на 2022 рік/ Джерело: NATO Allied Air Command

Військова потужність країн НАТО в Європі, порівняно з Росією, дані на 2022 рік/ Джерело: newlinesinstitute.org

Окрім сподівань на союзників, Литва активно нарощує власну військову спроможність. До 2030 року планується створення повноцінної національної дивізії, країна інвестує мільярди євро в танки, БМП CV90, артилерію та HIMARS, витрати на оборону вже сягають близько 5% ВВП.

Станом на 2025 рік в Литві приблизно 20 000 військовослужбовців, що перебувають на дійсній службі не тільки в армії, а й в інших безпекових службах. До 2030 року Литва хоче мати приблизно 15 500 професійних військових і до 50 000 резервістів, які можуть бути мобілізовані у разі кризи.

