Він любив мотоцикли, а вона подорожувати: як до весілля виглядали Орест Саламаха та його дружина (фото)

Вони були разом майже 10 років, доки смерть не розлучила їх

Народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у дорожньо-транспортній пригоді у неділю, 25 січня. Він на квадроциклі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. У 34-річного політика залишилася дружина Ганна та троє маленьких дітей.

як Орест Саламаха та його обраниця виглядали до весілля.

Орест Саламаха до знайомства з Ганною

Орест Саламаха був обраний депутатом від "Слуги народу" у 2019 році. Він активно вів соцмережі, зокрема сторінку в Instagram, де публікував кадри зі свого життя.

Судячи з аккаунту, нардеп почав зустрічатися з майбутньою дружиною Ганною в 2017 році. Саме з того моменту на його сторінці почали з’являтись спільні з нею фото.

До того Орест публікував знімки зі свого життя. По них видно, що він любив мотоцикли та автомобілі, багато подорожував. Також є кадри з близькими та хрещениками, багато фото з друзями.

Є на сторінці фото ще зовсім молодого Саламахи з 2013 року. Він був на Євромайдані у Києві, відвідував футбольні матчі, відпочивав на морі та в горах. Також є університетські фото та кадри з випускного.

Анна Саламаха до зустрічі з Орестом

Судячи з фотографій, Ганна навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету. Вона любить подорожувати та фотографуватися в яскравих образах.

Свій акаунт у Instagram дівчина почала вести навесні 2014 року, на перших фото вона зовсім юна, але яскрава та весела. Має багато знімків з тваринами, з друзями та родичами.

Перше фото з Орестом Саламахою Ганна опублікувала у соцмережі 8 березня 2017 року. На ньому вони мило обіймаються та посміхаються, а дівчина тримає в руках букет тюльпанів.

Після цього сторінка Анни наповнилася безліччю щасливих знімків із коханим. Видно, що пара багато подорожувала та весело проводила час.

