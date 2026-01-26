Он любил мотоциклы, а она путешествия: как до свадьбы выглядели Орест Саламаха и его жена (фото)

Они были вместе почти 10 лет, пока смерть не разлучила их

Народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха погиб в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье, 25 января. Он на квадроцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. У 34-летнего политика осталась жена Анна и трое маленьких детей.

"Телеграф" рассказывает, как Орест Саламаха и его избранница выглядели до свадьбы.

Орест Саламаха до знакомства с Анной

Орест Саламаха был избран депутатом от "Слуги народа" в 2019 году. Он активно вел соцсети, в частности, страницу в Instagram, где публиковал кадры из своей жизни.

Судя по аккаунту, погибший нардеп начал встречаться с будущей женой Анной в 2017 году. Именно с того момента на его странице начали появляться совместные с ней фото.

До того Орест публиковал снимки из своей жизни. По ним видно, что он любил мотоциклы и автомобили, много путешествовал. Также есть кадры с близкими и крестниками, много фото с друзьями.

Есть на странице фото еще совсем юного Саламахи из 2013 года. Он был на Евромайдане в Киеве, посещал футбольные матчи, отдыхал на море и в горах. Также есть университетские фото и кадры с выпускного.

Анна Саламаха до встречи с Орестом

Судя по снимкам, Анна училась на юридическом факультете Львовского национального университета. Она любит путешествовать и фотографироваться в ярких образах.

Свой аккаунт в Instagram девушка начала вести весной 2014 года, на первых фото она совсем юная, но яркая и веселая. У нее много снимков с животными, с друзьями и родственниками.

Первое фото с Орестом Саламахой Анна опубликовала в соцсети 8 марта 2017 года. На нем они мило обнимаются и улыбаются, а девушка держит в руках букет тюльпанов.

После этого страница Анны наполнилась множеством счастливых снимков с возлюбленным. Видно, что пара много путешествовала и весело проводила время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в день свадьбы выглядели Орест Саламаха и его жена Анна. Они были влюблены и счастливы.