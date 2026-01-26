Закохані та щасливі: як у день весілля виглядали Орест Саламаха та його дружина Анна (фото)

Весільне свято було пишним і багатим

У неділю, 25 січня, у Сокільниках біля Львова у дорожньо-транспортній пригоді загинув 34-річний народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. Відомо, що він рухався на квадроциклі, потім раптово вилетів на зустрічну смугу та влетів у маршрутку. У нардепа залишилася дружина Анна та троє маленьких дітей.

"Телеграф" розповідає, як Орест Саламаха та його обраниця виглядали у день весілля.

Орест Саламаха та його весілля

Нардеп та його дружина Анна активно вели соцмережі та ділилися фотографіями з весілля на своїх сторінках в Instagram. Ймовірно, урочистість відбулася 22 жовтня 2018 року, адже більшість фото була запощена в соцмережі саме цього дня.

З геолокації видно, що весілля Саламахи святкували у заміському готельно-ресторанному комплексі "Панська гора".

Також є фото з вінчання у храмі, де батько нареченої урочисто вів її до вівтаря.

Багато знімків із самої урочистості з родичами та друзями. Також є неформальні фотографії нареченого та нареченої — видно, що вони закохані та щасливі.

Зазначимо, що з 2018 року після весілля у пари народилося вже троє дітей: двоє синів та донька. Фото з ними також є у соцмережах Ореста та Анни.

