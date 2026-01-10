"Вже є результати". Зеленський вислухав першу доповідь Хмари з СБУ

Україна продовжує протидіяти РФ не тільки на території нашої держави

Президент України Володимир Зеленський отримав першу доповідь від Євгена Хмари, який тимчасово виконує обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ). Голова держави вже погодив нові операції СБУ.

Про це повідомив Зеленський. За його словами, операції Служби безпеки повинні реалізовуватися потрібним для України чином.

Що треба знати:

Хмара доповів Зеленському про операції СБУ, які відбулись нещодавно

Президент вже погодив нові операції

Вони будуть спрямовані не тільки на протидію будь-яким формам диверсій РФ

За словами Зеленського, наразі важливо, що СБУ не зупиняли свої операції не тільки в Україні, а й на території ворога. Їх слід нарощувати та робити ще ефективнішими.

Президент наголосив, що зараз не може говорити публічно про вже проведені операції, але результати, на які розраховувала Україна вже є.

"Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом", — наголосив Зеленський.

Він додав, що будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. СБУ продовжують ефективно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, що 5 січня Вались Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ. Його місце тимчасово зайняв Євген Хмара, який має звання генерал-майора та керує спецпідрозділом "Альфа".

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські діячі та політологи говорять про звільнення Малюка та зміни у Службі безпеки.