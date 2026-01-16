Рус

Україна готується до нового раунду перемовин. Про що говорив Зеленський на зустрічі з президентом Чехії (головне)

Володимир Зеленський та Петр Павел Новина оновлена 16 січня 2026, 14:30
Київ продовжує роботу над миром з США та Європою

Найближчими днями має відбутись зустріч української та американської делегацій в США. Запланована робота не тільки з документами, які вже розробили, а й з новини. Україна сподівається, що Росія надасть хоч якусь відповідь на дипломатичну роботу Вашингтона та Києва.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, на якій був присутній "Телеграф". Їх зустріч відбулась у Києві.

Петр Павел та Володимир Зеленський
Головні заяви президента:

  • Україні дуже допомагають. Зокрема, ця чеська ініціатива щодо артилерії, яка працює ефективно, яка продовжує працювати. І це для нас дуже важливо, ми про це говорили сьогодні з паном президентом. Ми цінуємо цю політичну, економічну підтримку Чехії.
  • Ми бачимо, в яких складних умовах Україна зараз. Жорстка зима та удари по енергетиці. Кожна з цих атак підтверджує те, що Росія хоче знищити Україну.
  • До сьогоднішнього ранку Україна не мала ракет для систем ППО. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети.
  • Вчора (15 січня — ред.) споживання електроенергії в Україні склало 18 ГВт, а можливості системи — лише 11 ГВт. Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.
  • На форумі в Давосі може бути підписаний документ про виділення Україні від США $800 млрд для відновлення після війни.
Петр Павел та Володимир Зеленський
  • Українська команда активно працює з представниками президента США Дональда Трампа. Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників з американськими. Наша делегація вже на шляху до США. Ми сподіваємося, що буде ще більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалася і відбувається.
  • Нині працюємо над двома документами. Команда поїхала до Сполучених Штатів Америки доопрацьовувати деякі матеріали щодо гарантій безпеки. Якщо це буде прийнято американською стороною, тоді буде можливе підписання під час Давосу.
  • Україна має ініціативу в переговорах і рухається швидше за Росію. Співпраця з американською стороною триває, однак у частині питань позиції не збігаються.
  • Україна розраховує на підтримку від Європи. Є рішення, про яке ми знаємо, 90 млрд євро для України на два роки. Це справедливе рішення, фактично це фінансування нашого захисту і нашого відновлення за рахунок російських активів. Росія повинна заплатити за те, що робить. Потрібен чесний та справедливий механізм використання цих коштів від 90 млрд, які виділені, і російських активів, які заморожені в Європі.
  • Ми розвиваємо дійсно ефективні і практичні відносини між Європою та Сполученими Штатами. З Америкою зараз практична співпраця, вона може дати дійсно важливий результат. Ми розраховуємося, що в цьому році європейці будуть такими ж активними, як і торік.

Головні заяви президента Чехії:

  • Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру.
  • Європа повинна докласти максимальних зусиль для того, що робота над угодою не була марною. Адже Росія відкидатиме будь-які домовленості, допоки не відчує достатнього тиску.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп знову наїхав на Зеленського через переговори з Росією та мирну угоду.

