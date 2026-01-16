Україна готується до нового раунду перемовин. Про що говорив Зеленський на зустрічі з президентом Чехії (головне)

Київ продовжує роботу над миром з США та Європою

Найближчими днями має відбутись зустріч української та американської делегацій в США. Запланована робота не тільки з документами, які вже розробили, а й з новини. Україна сподівається, що Росія надасть хоч якусь відповідь на дипломатичну роботу Вашингтона та Києва.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, на якій був присутній "Телеграф". Їх зустріч відбулась у Києві.

Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Головні заяви президента:

Україні дуже допомагають. Зокрема, ця чеська ініціатива щодо артилерії, яка працює ефективно, яка продовжує працювати. І це для нас дуже важливо, ми про це говорили сьогодні з паном президентом. Ми цінуємо цю політичну, економічну підтримку Чехії.

Ми бачимо, в яких складних умовах Україна зараз. Жорстка зима та удари по енергетиці. Кожна з цих атак підтверджує те, що Росія хоче знищити Україну.

До сьогоднішнього ранку Україна не мала ракет для систем ППО. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети.

Вчора (15 січня — ред.) споживання електроенергії в Україні склало 18 ГВт, а можливості системи — лише 11 ГВт. Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії.

На форумі в Давосі може бути підписаний документ про виділення Україні від США $800 млрд для відновлення після війни.



Українська команда активно працює з представниками президента США Дональда Трампа. Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників з американськими . Наша делегація вже на шляху до США. Ми сподіваємося, що буде ще більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалася і відбувається.

Нині працюємо над двома документами. Команда поїхала до Сполучених Штатів Америки доопрацьовувати деякі матеріали щодо гарантій безпеки. Якщо це буде прийнято американською стороною, тоді буде можливе підписання під час Давосу.

Україна має ініціативу в переговорах і рухається швидше за Росію. Співпраця з американською стороноюується, однак у частині питань позиції не збігаються.

. Україна розраховує на підтримку від Європи. Є рішення, про яке ми знаємо, 90 млрд євро для України на два роки . Це справедливе рішення, фактично це фінансування нашого захисту і нашого відновлення за рахунок російських активів. Росія повинна заплатити за те, що робить. Потрібен чесний та справедливий механізм використання цих коштів від 90 млрд, які виділені, і російських активів, які заморожені в Європі.

Ми розвиваємо дійсно ефективні і практичні відносини між Європою та Сполученими Штатами. З Америкою зараз практична співпраця, вона може дати дійсно важливий результат. Ми розраховуємося, що в цьому році європейці будуть такими ж активними, як і торік.

Головні заяви президента Чехії:

Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру.

Європа повинна докласти максимальних зусиль для того, що робота над угодою не була марною. Адже Росія відкидатиме будь-які домовленості, допоки не відчує достатнього тиску.

