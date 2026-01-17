"Воскреслий" завдяки ГУР командир РДК оцінив перехід Буданова до ОП

Генерал-лейтенанту вдалось вивести українську розвідку на високий рівень

За 5 років роботи під керівництвом Кирила Буданова Головне управління розвідки (ГУР) стало світовим брендом на рівні ЦРУ, Моссаду та МІ6. Перехід генерал-лейтенанта в Офіс президента — важливе рішення для України.

Про це розповів командир Російського добровольчого корпуса Денис "WhiteRex" Капустін. За його словами, безумовно, нова посада в ОП для Буданова — кар'єрний ріст, який піде на користь державі.

Що треба знати:

Під керівництвом Буданова ГУР провело чимало гучних операцій в тилу ворога, на фронті й не тільки

Генерал-лейтенант вже брав участь у переговорах щодо завершення війни

За словами Капустіна, саме Буданову вдалось за 5 років свого керівництва зробити з ГУР надпотужну військову машину. При цьому перехід екскерівника розвідки на посаду голови ОП — це безперечний кар’єрний ріст.

ГУР провело чимало успішних на фронті, так і за лінією зіткнення та в глибокому тилу ворога під керівництвом Буданова. Йому вдалось вивести українську розвідку на високий рівень, вважає "WhiteRex".

"Якщо людина змогла в 34 роки, прийшовши у відомство, зробити з нього таку світову махину, я думаю, що на посаді в Офісі президента, коли у нього з'явилося ще більше можливостей, я переконаний, що для цієї країни це безумовно буде краще", — каже командир РДК.

Він додає, що Буданов вже брав участь у переговорах між Україною та США щодо мирного врегулювання. Наскільки тісно він і надалі буде пов’язаний із розвідкою, командир РДК не знає. Втім, каже: навряд він залишить команду й повністю не відійде від справ, які формував роками.

Нагадаємо, що у грудні повідомили, що Капустін нібито загинув. Однак виявилось, що це було частиною комплексної спецоперації розвідки Міноборони України. ГУР фактично пошило в дурні Кремль та ще й заробило на цьому 500 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ескміністр Дмитро Кулеба пояснив, чим відрізняються Буданов та Андрій Єрмак, екскерівник ОП.