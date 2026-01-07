Поки він будував кар’єру, вона народжувала дітей: як виглядає дружина Юрія Бойка, яка зберігає золото і гроші у російських банках

Жінка має нерухомість у Москві та заощадження в банках РФ

Юрій Бойко – скандально відомий проросійський нардеп, який багато років в українській політиці. Наразі він представляє у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир", яка складається в основному з вихідців із забороненої ОПЗЖ. Мало хто знає, що в нього велика родина — дружина Віра та аж 6 дітей різного віку.

Що варто знати:

Юрій та Віра Бойко познайомилися під час навчання у Московському технічному університеті

Поки він будував кар’єру, вона народила йому шістьох дітей.

Зараз у Віри є квартира в Москві та мільйонні заощадження у російських банках

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружину нардепа Віру Бойко, яка все життя була у тіні чоловіка-політика та народжувала йому дітей.

Юрій Бойко. Фото: Getty Images

Віра Бойко – що про неї відомо?

Юрій Бойко познайомився з Вірою під час навчання у Московському хіміко-технологічному інституті Менделєєва. Вони були в одній групі на факультеті, що готував фахівців для оборонної промисловості (вивчали вибухові речовини).

Перші роки вони просто дружили, стосунки почалися пізніше. І лише на п’ятому курсі побралися. Після закінчення інституту молода сім’я переїхала до Луганської області, де Юрій влаштувався працювати на завод "Зоря". Спочатку вони жили в гуртожитку.

Юрій Бойко із дружиною Вірою в молодості. Фото з відкритих джерел

Поки Юрій Бойко будував кар’єру, його дружина Віра народжувала дітей. Зараз у пари їх шестеро: сини – Анатолій, Юрій, Микола, та дочки – Ярослава, Уляна, Марія. У своїх інтерв’ю нардеп наголошував, що вихованням займалися вони з дружиною без няньок. Також у Віри не було помічниць і хатніх робітниць — вона сама вела побут і займалася дітьми.

Проте, судячи з декларації Бойка, встигла Віра зробити і підприємницьку кар’єру. Так, у документі за 2022 рік зазначається, що основним місцем роботи жінки є ТОВ "Столична нерухомість".

Діти Юрія Бойка. Фото: соцмережі

Також Віра Бойко є власницею чи бенефіціаром низки компаній, серед яких ТОВ "ФОРТЕКС" та ТОВ "ШПОН". Крім того, є інформація про її роботу в російській компанії "Група Поліпластик".

Згідно з тією ж депутатською декларацією Юрія Бойка, його дружина зберігає золото та мільйони рублів у російському "НК Банку", а також активи та великі суми в різних банках України.

Юрій Бойко із дружиною Вірою. Фото з відкритих джерел

У власності Віри знаходиться квартира у центрі Москви площею близько 220 кв. м, а також житловий будинок та земельні ділянки у Київській області (зокрема, у селищах Вишеньки та Копилів).

Юрій Бойко із дружиною Вірою. Фото з відкритих джерел

