Він зовсім не Азаров: що відомо про загадкову зміну прізвища Миколи Яновича і як його назвали від народження

Таємниця прізвища експрем’єра-втікача Азарова вкрита мороком

Микола Азаров – відома особа в українській політиці часів Януковича. Він був прем’єр-міністром до Євромайдану та вірним соратником президента-втікача. А ще запам’ятався "азірівкою" — мовою, яку сам і створив. Проте мало хто знає, що Микола Янович насправді не Азаров.

Що варто знати:

Микола Азаров був прем’єр-міністром України за часів Януковича

Справжнє прізвище Миколи Яновича при народженні — Пахло

Існує кілька версій зміни прізвища: на честь бабусі, на прізвище дружини або для милозвучності

"Телеграф" розповідає, що відомо про справжнє прізвище проросійського політика-втікача і як його назвали при народженні.

Микола Азаров. Фото: Getty Images

Таємниця прізвища Азарова

При народженні Микола Азаров нібито отримав прізвище свого батька Пахло. Ян Робертович Пахло, як свідчать різні джерела, за походженням був чи то естонцем, чи то латишем, чи фіном.

Микола Азаров у юності. Фото з відкритих джерел

При цьому деякі джерела стверджують, що при народженні йому не дали прізвище батька, оскільки коли він народився, його "батьки не оформили своїх стосунків". Тому його "записали на прізвище матері". Однак і тут виходить нестиковка, бо прізвище матері не Азарова, а Кваснікова.

Микола Азаров у молодості. Фото з відкритих джерел

Як пише видання LB.ua, Азаров нібито розповідав, що його назвали на прізвище бабусі — Азарова, яка в дитинстві проводила з ним багато часу і займалася вихованням. Більше того, навіть село, в якому жила ця бабуся, називалося Азарово. У деяких офіційних біографіях зазначається, що його мати, Катерина Павлівна Кваснікова, у дівиці також носила прізвище Азарова.

Микола Азаров із дружиною Людмилою. Фото: скріншот із відео

Ще одна версія, як Пахло став Азаровим – одруження. Деякі джерела стверджують, що коли у 1967 році Микола Янович одружився зі своєю коханою Людмилою, то взяв її прізвище. Але й тут є нестиковки, бо за різними версіями, Людмила в дівоцтві носила прізвище чи то Мурлан, чи то Давиденко.

Микола Азаров у молодості. Фото з відкритих джерел

Існує думка, що Микола Янович, який народився і виріс у Росії, вирішив змінити прізвище з Пахло на більш "російське". Прізвище Азаров було більш співзвучним і звичнішим для радянського суспільства і, ймовірно, більше підходило для майбутньої політичної кар’єри. Імовірно, Микола Янович став Азаровим ще у студентські роки, а коли одружився, його Людмила також взяла це прізвище.

Микола Азаров зараз. Фото: скріншот із відео

