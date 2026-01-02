Второй человек после Зеленского? Какие обязанности будет выполнять Буданов как глава ОП

Руководитель Офиса может представлять интересы президента на разных встречах

На фоне назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины у многих возникает вопрос, какие же обязанности он будет выполнять на этом посту. Ведь в Украине ОП занимается не только вопросами национальной безопасности или внешней политики.

Что нужно знать:

2 января Зеленский сообщил, что предложил Буданову возглавить Офис президента

Руководитель ОП не является непосредственным госслужащим, он подчиняется президенту

Одна из главных задач главы Офиса — обеспечивать надлежащие условия работы президента

Полномочия руководителя Офиса Президента Украины определены положением "Об Офисе Президента Украины" от 2019 года. Многие журналисты, политологи не только в Украине, но и в мире называют главу ОП — второй важной фигурой после президента.

Кирилл Буданов. Фото: телеграмм-канал Зеленского

Что входит в обязанности руководителя Офиса:

Организация работы Офиса президента – управление аппаратом ОП, распределение обязанностей между подразделениями и заместителями.

– управление аппаратом ОП, распределение обязанностей между подразделениями и заместителями. Обеспечение деятельности президента — подготовка материалов, справок и указов главы государства, координация подготовки к выступлениям, обращениям и международным контактам.

— подготовка материалов, справок и указов главы государства, координация подготовки к выступлениям, обращениям и международным контактам. Координация взаимодействия с органами власти — организация сотрудничества президента с Верховной Радой, Кабмином, судами и разными органами. Контроль выполнения поручений главы государства.

— организация сотрудничества президента с Верховной Радой, Кабмином, судами и разными органами. Контроль выполнения поручений главы государства. Кадровые и контрольные функции – участие в подборе кандидатов на государственные должности, которые назначает президент.

– участие в подборе кандидатов на государственные должности, которые назначает президент. Аналитическая и стратегическая работа — анализ политической, экономической и ситуации безопасности, работа с внешней политикой.

— анализ политической, экономической и ситуации безопасности, работа с внешней политикой. Представительские функции — по поручению президента представляет его интересы на различных встречах и т.д.

Добавим, что бывший глава ОП Андрей Ермак говорил, что во многих странах вопросы национальной безопасности или внешней политики президенты делегируют советникам, а в Украине многие функции выполняются Офисом президента. Фактически человек, занимающий этот пост, выполняет поручения главы государства, которые могут касаться разных сфер.

Напомним, что 28 ноября 2025 года Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса президента после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). То есть в ОП не было главы больше месяца, сейчас эту должность будет занимать Буданов, который с 2020 возглавлял ГУР.

