Второй человек после Зеленского? Какие обязанности будет выполнять Буданов как глава ОП
Руководитель Офиса может представлять интересы президента на разных встречах
На фоне назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины у многих возникает вопрос, какие же обязанности он будет выполнять на этом посту. Ведь в Украине ОП занимается не только вопросами национальной безопасности или внешней политики.
Что нужно знать:
- 2 января Зеленский сообщил, что предложил Буданову возглавить Офис президента
- Руководитель ОП не является непосредственным госслужащим, он подчиняется президенту
- Одна из главных задач главы Офиса — обеспечивать надлежащие условия работы президента
Полномочия руководителя Офиса Президента Украины определены положением "Об Офисе Президента Украины" от 2019 года. Многие журналисты, политологи не только в Украине, но и в мире называют главу ОП — второй важной фигурой после президента.
Что входит в обязанности руководителя Офиса:
- Организация работы Офиса президента – управление аппаратом ОП, распределение обязанностей между подразделениями и заместителями.
- Обеспечение деятельности президента — подготовка материалов, справок и указов главы государства, координация подготовки к выступлениям, обращениям и международным контактам.
- Координация взаимодействия с органами власти — организация сотрудничества президента с Верховной Радой, Кабмином, судами и разными органами. Контроль выполнения поручений главы государства.
- Кадровые и контрольные функции – участие в подборе кандидатов на государственные должности, которые назначает президент.
- Аналитическая и стратегическая работа — анализ политической, экономической и ситуации безопасности, работа с внешней политикой.
- Представительские функции — по поручению президента представляет его интересы на различных встречах и т.д.
Добавим, что бывший глава ОП Андрей Ермак говорил, что во многих странах вопросы национальной безопасности или внешней политики президенты делегируют советникам, а в Украине многие функции выполняются Офисом президента. Фактически человек, занимающий этот пост, выполняет поручения главы государства, которые могут касаться разных сфер.
Напомним, что 28 ноября 2025 года Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса президента после обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). То есть в ОП не было главы больше месяца, сейчас эту должность будет занимать Буданов, который с 2020 возглавлял ГУР.
