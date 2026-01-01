Чи закінчиться війна у 2026 році: Кулеба дав однозначну відповідь

Колишній глава МЗС окреслив ключові фактори, які визначатимуть хід війни

Припинення вогню у війні Росії проти України до кінця зими практично неможливе, а завершення війни у 2026 році не буде. Важливо розрізняти ці два поняття, оскільки навіть тимчасове затишшя не означає завершення конфлікту.

Що потрібно знати

Активізація розмов про перемир’я можлива ближче до кінця лютого

Інтенсивність бойових дій може знизитися до рівня, подібного до періоду 2016–2022 років

Імовірність завершення війни у 2026 році — нульова

Таку думку висловив колишній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, припинення вогню не буде через Росію.

Думаю, до кінця зими угоди про припинення вогню не буде. Буде багато рухів, заяв, самітів, інформації про те, що ось-ось уже про все домовились. Але як така угода не відбудеться. Не відбудеться воно через Росію каже він

Кулеба додав, що Росія навмисно посилює удари по українській енергетичній інфраструктурі та містам і хоче зламати волю українців до опору та максимально просунутися на фронті за зиму.

Згідно з його прогнозом, активізація розмов про можливе перемир’я може початися ближче до кінця лютого, проте багато залежатиме від стану України, Росії та міжнародних партнерів.

Шанси на припинення вогню наступного року є, але вони з’являться лише після зими — за умови, що Україна вийде з неї з волею до боротьби, а Росія усвідомить, що не здатна нас зламати. наголосив колишній глава МЗС.

Говорячи про завершення війни загалом, Кулеба заявив, що у 2026 році цього очікувати не варто. Він каже, що війна закінчиться лише тоді, коли російський глава Володимир Путін визнає неможливість захопити Україну під свій контроль та погодиться з її правом на існування як незалежної, суверенної європейської держави.

При цьому він не виключив, що інтенсивність бойових дій може знизитися — до рівня, подібного до періоду 2016–2022 років, коли активні зіткнення відбувалися епізодично.

Проте сама війна продовжиться, зокрема, через гібридні форми тиску, такі як спроби нав’язати "вибори" на окупованих територіях під контролем російських сил.

На завершення Кулеба зазначив, що шанси на припинення вогню до кінця зими дорівнюють нулю, після зими залишаються низькими, а ймовірність повного завершення війни у 2026 році він також оцінює як нульову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не закінчилася війна та як Україна пережила 2025 рік.