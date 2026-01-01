Закончится ли война в 2026 году: Кулеба дал однозначный ответ

Бывший глава МИД обозначил ключевые факторы, которые будут определять ход войны

Прекращение огня в войне России против Украины до конца зимы практически невозможно, а завершения войны в 2026 году не будет. Важно различать эти два понятия, поскольку даже временное затишье не означает завершения конфликта.

Что нужно знать

Активизация разговоров о перемирии возможна ближе к концу февраля

Интенсивность боевых действий может снизиться до уровня, подобного периоду 2016–2022 годов

Вероятность завершения войны в 2026 году — нулевая

Такое мнение выразил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видео на своем YouTube-канале. По его словам, прекращения огня не будет из-за России.

Думаю, что до конца зимы соглашения о прекращении огня не будет. Будет много движений, заявлений, саммитов, информации о том, что вот-вот уже обо всем договорились. Но как таковое соглашение не состоится. Не состоится оно из-за России говорит он

Кулеба добавил, что Россия намеренно усиливает удары по украинской энергетической инфраструктуре и городам и хочет сломать волю украинцев к сопротивлению и максимально продвинуться на фронте за зиму.

Согласно его прогнозу, активизация разговоров о возможном перемирии может начаться ближе к концу февраля, однако многое будет зависеть от состояния Украины, России и международных партнёров.

Шансы на прекращение огня в следующем году есть, но они появятся только после зимы — при условии, что Украина выйдет из неё с сохранённой волей к борьбе, а Россия осознает, что не способна нас сломать подчеркнул бывший глава МИД.

Говоря о завершении войны в целом, Кулеба заявил, что в 2026 году этого ожидать не стоит. Он говорит, что война закончится лишь тогда, когда российский глава Владимир Путин признает невозможность захватить Украину под свой контроль и согласится с её правом на существование как независимого, суверенного европейского государства.

При этом он не исключил, что интенсивность боевых действий может снизиться — до уровня, подобного периоду 2016–2022 годов, когда активные столкновения происходили эпизодически.

Однако сама война продолжится, в том числе через гибридные формы давления, такие как попытки навязать "выборы" на оккупированных территориях под контролем российских сил.

В завершение Кулеба отметил, что шансы на прекращение огня до конца зимы равны нулю, после зимы — остаются низкими, а вероятность полного завершения войны в 2026 году он также оценивает как нулевую.

